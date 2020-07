Décès d’Ennio Morricone – «And the Oscar goes to…» L’Académie des Oscars s’est montrée plutôt ingrate vis-à-vis du maestro italien qui, bien que compositeur de plus de 200 musiques de films, remporta son premier et unique Oscar en 2016 à l’âge de 87 ans. Clara Rigoli

Ennio Morricone a été récompensé tardivement pour son travail. KEYSTONE/DAP/Joerg Carstensen

La 88e cérémonie des Oscars datant de février 2016 restera gravée dans l’Histoire comme étant le couronnement ultime de l’extraordinaire carrière d’Ennio Morricone. C’est après 5 nominations et près de 60 ans au service du cinéma que le compositeur italien s’est vu enfin récompensé par la précieuse statuette. Celui que l’on croyait définitivement snobé par l’Académie des Oscars a finalement su convaincre avec la musique du film de Quentin Tarantino Les Huit Salopards. À l’annonce de sa victoire, les premières pensées d’Ennio Morricone s’étaient tournées vers son voisin de siège et concurrent direct, John Williams, déjà oscarisé à 5 reprises et perçu comme étant le plus grand compositeur de films de tous les temps. Les deux monstres sacrés de la musique s’étaient échangé une franche accolade avant qu’Ennio Morricone ne monte sur scène pour soulever son précieux Oscar devant une salle en admiration. Avant cette consécration bien méritée, le maestro italien semblait être une véritable anomalie dans l’univers de la musique de films. John Williams, Hans Zimmer, Alexandre Desplat, John Barry, Howard Shore, James Horner… tous ses contemporains avaient déjà soulevé au moins une fois le saint graal du cinéma.