Sortie d’un nouveau guide médical – Ancienne chirurgienne, elle nous fait découvrir l’alchimie intime du corps Dictionnaire ou guide médical, l’ouvrage signé par la doctoresse Fabienne Burguière pourrait rapidement devenir le compagnon quotidien de tout un chacun. Thérèse Courvoisier

Les presque 400 pages de «Prenons soin de nous», sorti le 4 juin aux Éditions Favre, risquent d’être rapidement écornées. Dictionnaire ou guide médical, l’ouvrage signé par la doctoresse Fabienne Burguière pourrait rapidement devenir le compagnon quotidien de tout un chacun et une source riche d’informations holistiques sur le fonctionnement de notre corps.

Explications claires et simples

Qu’on le prenne en main par désir de se cultiver ou pour comprendre à quoi correspond tel mal ou telle saute d’humeur, on y trouvera des explications claires et simples issues d’une approche holistique qui fait sens.

Rempli de trucs, d’astuces, de recettes et autres incitations à passer par une introspection calme, cet autoproclamé «précis de médecine holistique» devrait être notre premier réflexe au lieu d’aller consulter Google et de tomber sur tout et n’importe quoi sur la Toile.

La doctoresse Fabienne Burguière consulte aussi à Lausanne. DR.

Car son auteure, Fabienne Burguière, est doctoresse en médecine et a été formée en chirurgie avant de s’intéresser à la micronutrition, à l’homéopathie et à l’ayurvéda. C’est suite à son déménagement en Grèce, où elle a élevé ses trois enfants, qu’elle s’est passionnée pour les plantes et a changé sa manière de soigner, se concentrer sur une pratique médicale holistique respectueuse de l’individualité de chacun.

Son ouvrage est donc une véritable boîte à outils pour comprendre le fonctionnement de nos organes et les interactions évidentes entre physique et mental. Il commence carrément avec une petite introduction historique remontant aux origines de l’Homo sapiens, c’est dire si Fabienne Burguière a eu à cœur de ne rien laisser de côté!

Joyeux picorage

Elle nous emmène donc à la rencontre de nos toutes-puissantes hormones, en voyage à l’intérieur de notre cortex, puis de celui qui est surnommé «le deuxième cerveau», soit l’intestin. On y parle forcément de gluten, de lactose et de sucres, avec pas mal de conseils pratiques où elle tord le cou à des idées reçues, mais aussi de l’équilibre subtil des quatre éléments.

On passe ainsi sans même s’en rendre compte de sujet de médecine très traditionnelle à d’autres «modes», tels le jeûne ou l’aura de certains métaux. Si bien qu’une lecture de la première page à la dernière peut paraître déconcertante. On lui préférera un joyeux picorage suivant l’humeur du jour, puisqu’il y a vraiment de tout. On y comprend enfin le fonctionnement de la thyroïde, on réfléchit aux ondes qui nous entourent tout comme on y trouve une chouette recette de pistou provençal dans le chapitre consacré aux plantes.