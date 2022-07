Vacances ratées 1/5 – Anaïs Melillo redouble de malchance dès qu’elle fait ses valises La Genevoise nous raconte ses trois périples catastrophiques aux États-Unis, au Maroc et en République dominicaine. Attachez vos ceintures. Fedele Mendicino

Anaïs Melillo, dans son jardin, nous présente les souvenirs de ses vacances ratées. FRANK MENTHA

Anaïs Melillo a la poisse en vacances. Surtout quand elle part avec son amoureux, Samy Kassango. En 2018, cette éducatrice spécialisée devait passer une semaine de rêve à New York avec lui. Et fêter le Nouvel-An dans les rues de Manhattan. Manque de chance, les températures glaciales lui ont valu un mal de dos carabiné: «Je me suis retrouvée quatre jours alitée dans la chambre d’hôtel.»