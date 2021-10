Cinéma – Anaïs Emery, nouvelle vague pour Genève La nouvelle directrice du festival de cinéma genevois et international (GIFF) Anaïs Emery présente les points forts de la prochaine édition qui s’ouvre le 5 novembre prochain. Interview. Jean-Philippe Bernard

Anaïs Emery a veillé avec son équipe à ce que la parité entre films d’hommes et de femmes soit respectée dans la compétition officielle. Yvain Genevay/Tamedia

On la croyait liée au NIFF jusqu’à la fin des temps, festival neuchâtelois voué au cinéma fantastique dont elle fut la directrice artistique inspirée entre 2006 et 2020. Cette année pourtant, Anaïs Emery a changé de lac pour prendre les rênes du GIFF (Geneva International Film Festival). Sans rien perdre de ce mélange de passion, d’érudition et de noble ambition qui la caractérise. Affable et sereine à l’aube d’entamer un nouveau chapitre de sa passionnante carrière, elle évoque le présent et l’avenir d’une manifestation qui jamais ne misera sur la routine.