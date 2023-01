Biathlon – Amy Baserga et Niklas Hartweg sacrés vice-champion d’Europe à domicile La Zurichoise et le Schwytzois, tous deux âgés de 22 ans, ont conquis l’argent du relais mixte simple lors des Championnats d’Europe organisés à Lenzerheide.

Amy Baserga (à gauche) et Niklas Hartweg ont apporté à la Suisse sa troisième médaille dans l’histoire des Championnats d’Europe. AFP

Ces deux-là n’ont pas fini de faire parler d’eux. Amy Baserga et Niklas Hartweg, 22 ans chacun, incarnent la relève d’un biathlon suisse en manque de locomotives. Brillants en jeunes, la Zurichoise et le Schwytzois commencent à confirmer chez les grands. Leur premier fait d’armes était intervenu le 8 janvier, avec une 3e place en relais mixte simple lors de l’étape de Coupe du monde Pokljuka (Slovénie). Ils ont confirmé dans la même discipline ce dimanche, à l’occasion des Championnats d’Europe, disputés à Lenzerheide.

À domicile, le duo suisse a pris la 2e place, à 16’’6 des Norvégiens Juni Arnekleiv et Endre Stromsheim. Les Français Paula Botet et Emilien Claude complètent le podium.

Il s’agit de la troisième médaille remportée par la Suisse dans l’histoire des Championnats d’Europe. L’an dernier, à Arber (Allemagne), Serafin Wiestner, Martin Jägger, Elisa Gasparin et sa soeur cadette Aita avaient glané le bronze en relais mixte. Et en 2021, Jägger s’était paré d’or en sprint en Pologne.

La journée aurait pu être encore plus historique puisque le relais mixte helvétique a échoué au pied du podium. Le quatuor composé de la Grisonne Lea Meier (21 ans), de l’Obwaldienne Lena Häcki-Gross (27 ans), du Zurichois Sebastian Stalder (25 ans) et du Soleurois Serafin Wiestner (32 ans), s’est hissé à la 4e place d’une course remportée par la Norvège, avec 25’’1 d’avance sur l’Allemagne et 46’’8 sur la Suède.

BCH

