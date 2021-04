Chênois – Amriswil 0-3 (25-27 18-25 16-25) Afficher plus

Sous-Moulin. Huis clos. Arbitres: MM. Enkerli, Weinberger.

Chênois: Rey (passeur, 2 pts); Urbanowicz (11), Zerika (3), Brzakovic (9), Djokic (6), Radic (8); Diez (libéro); Caporiondo (0), R. Botas Dos Santos (2), Pittet (0).

Amriswil: Filippov (passeur, 2); Höhne (10), Escher (6), Zeller (6), Stevanovic (10), Zass (20); Diem (libéro); Jucker (0), Lengweiler (0), Müller (libéro), Buivids (0).

Chênois-Amriswil 1-1 dans la série (best of five).