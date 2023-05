Patinage artistique – Amphétamines et cocaïne: une patineuse helvético-américaine prend quatre ans La Chambre disciplinaire du sport suisse a suspendu la patineuse artistique helvético-américaine Jessica Pfund pour l’utilisation de substances interdites lors des Championnats de Suisse Elite 2021. Cyrill Pasche

La patineuse californienne Jessica Pfund et son partenaire Joshua Santillan patinaient pour la Suisse depuis la saison 2021-2022. KEYSTONE/Urs Flueeler

Lors d’un contrôle antidopage en compétition à l’occasion des Championnats de Suisse Elite 2021, la patineuse artistique Jessica Pfund (25 ans) a été contrôlée positive à l’amphétamine, à la cocaïne et à ses métabolites, substances interdites en compétition, a communiqué Swiss Olympic mercredi.

Après avoir été informée par Swiss Sport Integrity, l’athlète n’a pas pu présenter d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour l’utilisation du médicament contenant de l’amphétamine.

Suspension et amende

La Chambre disciplinaire du sport suisse a condamné l’athlète de 25 ans à une suspension de quatre ans pour présence et utilisation de substances interdites en compétition. La suspension est effective depuis le 6 janvier 2022, date du début de la suspension provisoire, et s’applique à tous les sports et à toutes les fonctions sportives dans le monde.

De plus, l’athlète condamnée doit s’acquitter d’une amende et prendre en charge les frais de contrôle, d’analyse et de procédure, ainsi qu’une indemnité de partie à Swiss Sport Integrity pour un total de 4210 francs.

Pour la Suisse en couple depuis 2021

Jessica Pfund, dont le père est Suisse, et son partenaire Joshua Santillan, qui concourraient initialement en couple pour les États-Unis, représentaient la Suisse depuis la saison 2021-2022 après en avoir fait la demande en octobre 2020.

Après avoir remporté le titre national suisse 2022 à la fin du mois de novembre sous l’étendard du CP La Chaux-de-Fonds, ils avaient été sélectionnés pour les championnats d’Europe à Tallin en Estonie au mois de janvier 2022. Ils n’avaient toutefois pas pu y participer, Joshua Santillan ayant été contrôlé positif au Covid la semaine précédant la compétition. Jessica Pfund et Joshua Santillan ont ont ensuite annoncé leur retraite sportive le 18 mars 2022.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.