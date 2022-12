À lire la presse suisse de ce jeudi matin, Alémaniques et Romands n’ont pas vécu les mêmes élections. À l’ouest de la Sarine et cela jusqu’à Genève, on a célébré l’accession au Conseil fédéral d’Elisabeth Baume-Mercier comme preuve de l’extraordinaire capacité de renouveau et de vitalité de la Suisse. La Franc-Montagnarde a déjoué tous les plans démontrant que nos institutions, réputées sclérosées, sont bel et bien taillées pour trouver la perle rare, aussi bien cachée soit-elle, là-bas, aux confins du pays. Bel acte de reconnaissance pour un Jura né au forceps, pour une minorité latine qui pour une fois domine, pour la Suisse périphérique en mal de visibilité. En prime, ces élections nous ont offert l’un de ces rares petits frissons qui marquent l’histoire du pays. Mercredi, les Romands étaient fiers et contents.

Tout autre climat à l’Est. L’ambiance est à la déprime, voire carrément de fin du monde. On veut bien reconnaître du bout des lèvres que la nouvelle élue a l’air plutôt «fraîche» et «sympathique», mais à quel prix? Tous les équilibres qui font la Suisse moderne sont désormais rompus. «Ce mercredi n’est pas un bon jour pour la Suisse», écrit le «Tages-Anzeiger». On croirait revivre la scène du «Dimanche Noir» de Delamuraz 1992 sous-tirée en suisse allemand. La presse (Watson) parle de «dommage total» et de «circonstances désastreuses». Si la Jurassienne l’a emporté, surenchérit l’éditorialiste, c’est parce que bien des hommes se méfient des femmes fortes, lire Eva Herzog, la rivale déçue de Bâle. Et la «NZZ» d’ajouter que «la bonne humeur ne suffit pas pour diriger un pays». On ne se lasse décidément pas du cliché éculé et sanctifié par la «Weltwoche» du Romand bien sympa mais toujours suspect de lascivité…

L’essentiel est ailleurs, on l’a bien compris. Et le cas est grave. Pour parodier Ben, «la Suisse (allemande) n’existe pas» ou plus. La majorité alémanique serait victime de sous-représentativité aiguë. Quatre conseillers fédéraux romands sur sept! À l’est de Berne, il n’y a plus que Karin Keller-Sutter pour représenter les Alémaniques au gouvernement. En plus, le Conseil fédéral in corpore est rural. Avec ses 1521 habitants, Les Breuleux sont mieux représentés que les centres métropolitains. «Bâle et Zurich, les moteurs du progrès de ce pays, ne sont plus du tout représentés au Conseil fédéral», s’étrangle encore le «Tagie».

«Avec ses 1521 habitants, Les Breuleux sont mieux représentés que les centres métropolitains.»

Le déséquilibre est criant, honteux. Offusquons-nous, arriérés et autres rupestres, avec ceux qui nous ont apporté la modernité. Juste un ou deux détails. D’abord, rappelons-nous, que c’est bien un parlement à majorité alémanique qui, élisant une Romande, a porté le couteau dans la plaie. Pourquoi? Pour éliminer les socialistes les plus nuisibles et préparer le coup d’après, Deutschweiz le retour.

Par ailleurs, les conseillers fédéraux ne sont-ils pas censés défendre les intérêts de toute la Suisse et tous les Suisses, en regardant au-delà de l’horizon des thuyas? C’est du moins ce qu’on rabâche aux minorités quand elles se plaignent d’être sous-représentées. Doit-on en conclure que le lobby zurichois craint d’être privé de leur puissant relais au sommet dont il use, voire abuse? N’y songeons même pas. Enfin, les Alémaniques, pas moins fins que les Latins, savent bien que ce «déséquilibre» régional sera corrigé très bientôt à la faveur de nouvelles élections. C’est le propre du génie du système suisse.

Donc pas de panique, pas d’indignation d’apparat. Rendez-vous aux prochaines élections pour retrouver nos équilibres et nos esprits. Mais sans excès, s.v.p. À cette occasion, permettez-moi, chers amis alémaniques, de vous donner une clé pour voter. Genève, deuxième ville de Suisse, n’a compté que cinq conseillers fédéraux depuis 1848. Zurich quatre fois plus. On compte sur vous rééquilibrer tout ça, une de ces prochaines fois.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

