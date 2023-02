Préférence indigène – Amende annulée pour un pâtissier genevois Sanctionné pour avoir oublié d’annoncer un poste vacant, le chef d’entreprise pointait le flou du règlement. Le tribunal reconnaît sa bonne foi. Luca Di Stefano

En s’opposant à l’amende, le pâtissier a ouvert la voie à un procès. À raison, puisque ses arguments ont été entendus. ARCHIVE

Le pâtissier genevois s’était rendu au tribunal afin d’ouvrir le débat. Un mois plus tard, il vient de recevoir par courrier la décision de la juge qui le reconnaît coupable de violation à la loi fédérale sur les étrangers et à l’intégration. Or, il se montre pourtant satisfait. «Je crois que la juge a compris ma position. Et tout ceci nous a permis de discuter et d’avancer.»