Aménagements provisoires – Après les vélos, la Ville accorde de l’espace aux piétons Les marcheurs bénéficient d’espaces publics repensés en leur faveur. Une dizaine de rues ou tronçons passent en zone de rencontre limitée à 20 km/h. Marc Moulin

La place de la Synagogue sera aussi piétonnisée. Laurent Guiraud/ Tamedia

Alors que les bandes cyclables provisoires finissent d’être installées et que la polémique à leur sujet perdure, l’État et la Ville de Genève rempilent. Dans un communiqué paru ce mercredi, ils annoncent la réalisation d’aménagements en faveur des piétons, toujours à titre provisoire et dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus.