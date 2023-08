Aménagement urbain – Une barrière interdit le trafic de transit à Saint-Gervais La Ville de Genève a posé une barrière fixe obligeant les véhicules motorisés à entrer dans le parking Manor. Le but: réduire les nuisances et améliorer la sécurité des piétons et cyclistes. Rachad Armanios

La Ville a posé une barrière à la sortie du parking Manor pour empêcher le trafic de transit place Grenus. Ester Paredes

Une barrière pour interdire le trafic de transit a été posée lundi à la place Grenus, obligeant d’entrer dans le parking Manor. La circulation sur cette place est désormais réservée à l’accès au parking souterrain et aux ayants droit, a communiqué le Département municipal de l’aménagement, des constructions et de la mobilité.

L’objectif est de supprimer le trafic de transit dans les ruelles étroites du quartier pour améliorer la qualité de vie et sécuriser les déplacements piétons et cyclistes. Depuis 2020 déjà, un schéma de circulation à l’essai interdisait le trafic motorisé sur la rue et place Grenus; seul l’accès au parking était autorisé. L’interdiction a réduit une partie du trafic de transit, mais des déplacements illicites subsistaient, ajoute le communiqué.

Désormais, une barrière physique obligera les voitures à entrer dans le parking. Durant quatre semaines, un agent de circulation accompagnera la mise en place de l’interdiction. D’ailleurs, la barrière n’est pas encore abaissée, dans un souci d’introduire la mesure progressivement.

La circulation motorisée est ainsi interdite sur la place Grenus, à l’exception des ayants droit (usagers du parking aux heures d’ouverture du magasin, taxis, services d’urgences…). Même chose concernant les rues Paul-Bouchet, Rousseau et Grenus (accès entrant et sortant); la rue du Cendrier (accès entrant); et les rues des Étuves et Kléberg (accès sortant).

Habitants satisfaits

Les panneaux interdisant le trafic de transit, l’expérience d’un Vauban pour l’empêcher et la présence d’un agent de sécurité ont été inefficaces, constate le collectif d’habitants de Saint-Gervais. Il demandait une barrière fixe depuis longtemps.

Le trafic de transit constitue l’essentiel des déplacements, a observé le collectif. En théorie, les très grandes nuisances, en particulier le bruit des motos «pétaradantes», devraient donc cesser de façon importante et cesser le soir et les week-ends quand Manor est fermé, mais c’est à l’usage que cela se saura, note-t-il.

Thibault Schneeberger, cosecrétaire d’Actif-Trafic, salue aussi la mesure, tout en estimant qu’«elle ne va pas assez loin». Les voitures ne devraient plus emprunter la rue des Étuves une fois sorties du parking, plaide-t-il. Car pour que le quai des Bergues puisse réellement être piéton, le circuit cycliste alternatif passant par cette rue et la rue Kléberg devraient être sûrs et donc sans voitures.

