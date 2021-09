Lettre du jour – Amélioration de la mobilité Courrier des lecteurs

Georges Cabrera

Versoix, 5 septembre

J’étais de ceux, très nombreux, qui ont crié à l’arnaque lorsque notre conseiller d’État Serge Dal Busco a en une nuit transformé nos rues en pistes à voies multiples, avec de nouveaux espaces réservés aux cyclistes, au détriment des automobiles, créant des bouchons encore plus insupportables.

Mais avec le temps, force est de constater que cela ne va pas si mal, et que la vision de notre conseiller d’État s’avère intelligente et en adéquation avec le développement des moyens de mobilité, dont les vélos et aussi, les trottinettes, ces dernières malheureusement moins respectueuses des piétons.

«Nobody is perfect» mais sachons reconnaître la justesse de vue de M. Serge Dal Busco, et constater que c’est une amélioration qui s’installe un peu partout dans notre canton.

Preuve en est la toute récente inauguration de la fin des travaux de la route de Suisse à Versoix, après des années de discussions, d’études puis des travaux énormes, il y a maintenant de la place pour chacun, et avec du respect mutuel, on arrivera à une situation qui sera adaptée à la mobilité nouvelle, même si cela n’est pas parfait, mais vivre ensemble exige des concessions…

Alors, Amis automobilistes, soyons contents de ce que nous avons, au lieu de pleurer sur ce qui est perdu.

Les temps changent pour tous!

René Schneckenburger

