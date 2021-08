30e rentrée littéraire pour la romancière belge – Amélie Nothomb, question d’ADN Avec «Premier sang», la sorcière des lettres réussit un tour de magie, elle accouche de son père. Cécile Lecoultre

Amélie Nothomb, 54 ans, des dizaines de romans dans sa «tête à chapeau». Son petit dernier excelle dans l’humour noir et la fantaisie tendre, «Premier sang», déjà tiré à 200’000 exemplaires. MONDINO/ DR/ALBIN MICHEL

Tout un folklore bruisse sous les mèches noir corbeau d’Amélie Nothomb. Sa boulimie de haïkus japonais et jadis, de couennes de fromage, ses stupeurs et tremblements face aux perversions humaines et aux cépages champenois, sa constance de plume marathonienne.

«Premier sang» célèbre le clan, de l’aïeul Pierre, monstre qui, comme dans les contes, affamait les petits-enfants en leur gonflant le ventre de sa daube poétique et de compote de rhubarbe, à son géniteur Patrick, mort en mars 2020.

«Survivre à leur enfance restait une expérience darwinienne pour les enfants Nothomb», écrit-elle. Mais dans la cohorte des sombres paternels qui hantent cette rentrée littéraire, le sien pose en nature colossale et fantaisiste, un homme à principes peu expansifs.