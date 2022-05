Roland-Garros

Vendredi. Jour 1. Notre chauffeur fanfaronne. Paris n’aurait pas vu un nuage depuis trois semaines. Pourtant, le déluge qui s’abat sur la capitale nous contraint à rester cloîtrés dans la voiture et à observer fébrilement le compteur du taxi, qui continue de tourner.

Plus tard, on traverse un bout de marché, en direction du site de la Porte d’Auteuil. Plus loin, au restaurant des médias, face au Central, un filet de lieu meunière et ses petits légumes nous attendent dans l’assiette. C’est bon et goûteux. On se dit alors que la patte Amélie Mauresmo se fait déjà sentir et on pense fort à Ubaldo Scanagatta. Lors de la conférence de presse qui refermait le tournoi, au printemps dernier, le mythique journaliste italien, connu comme le loup blanc dans le milieu, avait exposé ses griefs sur la qualité de la nourriture. «Nous allons faire en sorte que vous puissiez mieux manger», lui avait rétorqué la nouvelle directrice, le 16 mars. Il semblerait qu’elle n’ait pas menti.