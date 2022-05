Carnet noir – Âme du Lion d’Or, Stéphane Raynaud n’est plus Restaurateur généreux et défenseur de la vraie cuisine, cette figure de la gastronomie genevoise vient de disparaître. Jérôme Estebe

Stéphane Raynaud dans son bistrot Le Lion d’Or. LUCIEN FORTUNATI

Il était de ceux qui portent l’activité bistrotière au rang d’éthique, ou d’art même. Et ceux-là ne courent pas les passe-plats genevois. On vient d’apprendre le décès de Stéphane Raynaud, patron et âme du Lion d’Or, précieuse enseigne de Carouge. La restauration genevoise perd là l’un de ses acteurs les plus attachants, adorable et cash, dont le caractère, l’exigence et la passion avaient permis à cette vénérable adresse de gagner le top des tables lémaniques.

Bocuse et la Pyramide

Stéphane Raynaud avait appris le métier auprès des plus grands, avec appétit et abnégation. D’abord chez Gilbert Rey au Col du Mont-Sion. Puis avec Gilles Dupont au Hilton de Genève. Avant de se retrouver chez Paul Bocuse, où il redescendait tout au bas de l’échelle pour mieux l’escalader à nouveau. Il passe ensuite par la légendaire Pyramide à Vienne, puis à la Terrasse du Domaine de Divonne. Avant de revenir à Genève sous la houlette de Byrne et Dupont dans un autre Lion d’Or, celui de Cologny.

Début 2015, il s’installe enfin à son compte. Le voilà boss du Laz Nillo aux Acacias. Puis d’un resto patrimonial de la Cité Sarde, le Lion d’Or, qu’il va, en compagnie de son chef Benjamin Ansart, transformer en fleuron de la bistronomie canaille genevoise. Ses atouts? La générosité. L’implication. L’expérience. Et un amour immodéré de la cuisine authentique, qui ne triche ni ne déçoit jamais, réalisée avec soin et amour, à partir de produits triés sur le volet. Il était aussi un fin connaisseur de la chose bacchique. Sa cave figurait parmi les plus inspirantes de la République. La Genève gourmande le pleure.

