Tennis de table – Ambitieux, le ZZ Lancy joue cartes sur table Double champion suisse en titre, le club genevois organise ce samedi les superfinales de LNA et brigue de nouveaux trophées. Chez les dames, ce serait une première. Pascal Bornand

Quelques-unes des fines raquettes du ZZ Lancy. De gauche à droite: Michel Martinez (joueur et directeur sportif), Fanny Doutaz, Beñat Morgan, Yanick Taffé, Sam Boccard, Abishek Vepa, Salim Karam, Loïc Stoll, Siddharth Vepa, Yoan Rebetez, Ludivine Maurer. DR

Éloge de la patience: le ZZ Lancy a poireauté cinquante-neuf ans avant de remporter en 2021 son premier titre national par équipes. Depuis, sans plus attendre, il a défendu sa couronne et il s’est adjugé deux fois la Coupe de Suisse. Et ce n’est peut-être pas fini puisqu’il brigue deux nouveaux trophées lors des superfinales de LNA qu’il organise ce samedi (dès 14 h 15) à la salle omnisports du Petit-Lancy. Au féminin, ce serait une première pour lui.