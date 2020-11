Réouverture des commerces – Ambiance étrange dans des Rues-Basses bondées De longues files s’étendent devant les grandes enseignes qui accueillent un nombre restreint de clients. Céline Garcin

Malgré le va-et-vient des clients, l’atmosphère est particulièrement calme dans les Rues-Basses en ce jour de réouverture des commerces. FRANK MENTHA

Des Rues-Basses bondées de Genevois masqués. Si l’affluence est au rendez-vous en ce premier jour de réouverture des commerces après quatre semaines de confinement, l’ambiance dans la principale artère commerçante de la Ville offre un spectacle étrange. Malgré le va-et-vient des clients, l’atmosphère est particulièrement calme. Les masques dissimulent les expressions et étouffent le son des conversations. La scène évoque une séquence des frères Lumière, la fluidité en plus, les chapeaux en moins.

Les enseignes et les motivations des consommateurs nous rappellent vite que nous sommes bien en 2020. Certains magasins attirent davantage la foule que d’autres. C’est le cas des deux magasins de baskets, Foot Locker et Snipes. Une longue file de jeunes s’étend devant les deux échoppes.

Sylvain, Ryma et Lorenzo, âgés entre 18 et 19 ans, attendent de pouvoir entrer dans le premier. «On vient acheter des chaussures et faire un tour, détaillent-ils. Ces dernières semaines, on allait à Aubonne ou à Lausanne. On sait que ce n’est pas bien, mais on aime faire les magasins, ça nous fait bouger un peu, sinon on s’ennuie.» Dans la queue devant Snipes, Raphaël, 14 ans, la moustache naissante, est venu pour faire des affaires: «J’ai économisé de l’argent, je me réjouis de pouvoir le dépenser. Avec les soldes du Black Friday, j’espère que je pourrai acheter plus de choses avec moins d’argent.» En ligne de mire, «un nouveau survêt».

Chaque magasin a fixé sa jauge maximale de clients en fonction de sa surface. FRANK MENTHA

Téléphone dans la baignoire

Chaque échoppe a fixé sa jauge maximale de clients en fonction de sa surface. Chez Kookaï, elle est de 10 personnes; à la FNAC de 210 et chez Globus de 700. «Nous avons calculé ce chiffre sur la base d’une personne par 10 m2, explique Jérémy Nieckowski, porte-parole de la FNAC qui accueille, en costume sans veste, les clients devant le magasin. Mais si on observe trop de monde aux caisses, on bloque les entrées même si nous n’avons pas atteint cette limite.»

Pour l’arcade de Rive, cela veut dire deux fois moins de clients. «D’ordinaire, certains samedis, il peut y avoir jusqu’à 500 personnes en même temps dans le magasin», indique le porte-parole. Si la fréquentation est moindre, les statistiques de ces derniers mois montrent que la valeur moyenne du panier d’achat, elle, a augmenté. «Depuis la réouverture après le confinement de ce printemps, on constate que les clients viennent davantage acheter et moins flâner dans le magasin. Ils savent exactement ce qu’ils cherchent.»

C’est le cas d’Aurélie et Timothy, la trentaine, qui sont venus retirer un livre. Pas question en revanche de faire un tour dans les étages ou de faire d’autres magasins. «Aucune envie de faire la queue pendant vingt minutes», expliquent-ils. À quelques pas de là, devant l’échoppe Swisscom, un homme avec un masque aux motifs militaires suit la même logique. Avec la poisse en plus. «J’ai eu le Covid pendant trois semaines et mon téléphone est tombé dans la baignoire, je n’ai pas pu en racheter un avant aujourd’hui. Il y avait une certaine urgence.»

En face, dans la file du magasin de jouets Franz Carl Weber, une jeune femme de 34 ans fait également part d’un programme d’achats précis. «Je suis venue chercher des ballons. C’est l’anniversaire de ma fille demain et je ne trouvais pas ce genre d’objets dans les magasins Migros ou Coop où ces rayons étaient condamnés.» La mère de famille a profité de cette virée en ville pour se procurer les biens qu’elles ne pouvaient pas commander en ligne. «J’ai acheté un bonnet et des chaussures pour mon petit dernier, il fallait pouvoir essayer», explique-t-elle.

À chacun ses besoins primaires. Pour Caroline, 71 ans, c’est le chocolat. «Il faut bien se faire plaisir par les temps qui courent», confie-t-elle, la mine réjouie, avant de franchir la porte de la maison Auer. Elle ne s’éternisera pas pour autant dans ces Rues-Basses bondées. «C’est bien pour les commerçants, mais il y a beaucoup de monde», observe-t-elle, un peu inquiète. Le client qui lui succède dans la queue partage ses craintes: «La rue commence à être envahie, c’est le moment de partir.»

Des agents de la police municipale, des sapeurs-pompiers volontaires et des hommes de la protection civile ont été mobilisés pour veiller au respect des consignes sanitaires. FRANK MENTHA

Policiers et pompiers mobilisés

Chaque artère qui débouche sur les Rues-Basses est fermée par une barrière et une pancarte rappelant le port du masque obligatoire. La Ville n’a pas lésiné sur les moyens pour faire respecter les consignes sanitaires. Des agents de la police municipale, des sapeurs-pompiers volontaires et des hommes de la protection civile ont été mobilisés pour veiller au grain. «Globalement, je dirais que 95% des gens portent le masque», évalue à la louche un agent croisé. Des amendes ont malgré tout été infligées à quelques récalcitrants. «L’idée n’est pas de faire de la répression féroce. Tout dépend de l’attitude des gens. S’il s’agit d’un oubli mais que la personne a un masque sur elle, nous ne la sanctionnons pas», confie le policier.

«Globalement, je dirais que 95% des gens portent le masque.» Un agent de la police municipale dans les Rues-Basses

Si une certaine indulgence est accordée concernant le masque, ce n’est pas le cas pour les mégots. Julien, 38 ans, s’est ainsi vu coller une amende pour avoir jeté sa cigarette dans un caniveau alors qu’il attendait sa copine à l’extérieur d’un magasin. «Je ne sais même pas combien ça va me coûter», fulmine-t-il derrière son masque et ses lunettes embuées. L’agent qui vient de le sanctionner n’a pas de scrupule: «Il y a des cendriers partout, les gens doivent apprendre à changer de comportement.»