Procès – Amber Heard craignait que son ex-mari Johnny Depp ne la tue L’actrice américaine Amber Heard dit avoir été victime de plusieurs agressions verbales et physiques, menaces et intimidations de la part de son ex-mari Johnny Depp.

Amber Heard invoque 14 incidents où Johnny Depp se serait montré violent à son égard. KEYSTONE

L’actrice américaine Amber Heard a affirmé avoir eu peur que son ex-époux Johnny Depp ne la tue. Son témoignage a été examiné lundi à Londres lors du procès intenté par la star de «Pirate des Caraïbes» au tabloïd «The Sun».

Citée comme témoin par la défense du journal britannique, que Johnny Depp poursuit pour l’avoir qualifié en avril 2018 de mari violent, l’actrice de 34 ans a accusé son ex-conjoint de lui avoir fait subir agressions verbales et physiques, menaces et intimidations. Le procès en diffamation entre dans sa troisième et en principe dernière semaine devant la Haute Cour de Londres.

Le couple avait divorcé en 2017 après 15 mois d’un mariage orageux. Dans la procédure de divorce, Amber Heard avait retiré sa plainte pour violences et Johnny Depp lui avait versé sept millions de dollars (6,11 millions d'euros), que l’actrice avait reversés à des associations.

Pour sa défense, le tabloïd britannique invoque 14 incidents où Johnny Depp se serait montré violent contre son épouse. L’acteur de 57 ans conteste vigoureusement ces accusations, et affirme que c’était elle qui était violente à son égard.

Certains de ces épisodes étaient «si graves que j’avais peur qu’il me tue, que ce soit intentionnellement ou en perdant le contrôle», «en allant trop loin», a-t-elle déclaré dans son témoignage écrit.

«Il est très bon pour manipuler les gens»

Questionnée par l’avocate de l’acteur, Eleanor Laws, Amber Heard a confirmé qu’elle subissait des violences physiques régulières et répétées de la part de l’acteur.

«Il a explicitement menacé de me tuer de nombreuses fois, en particulier à la fin de notre relation», affirme-t-elle dans son témoignage écrit, «il est très bon pour manipuler les gens».

Selon elle, il faisait porter la responsabilité de ses actes à ce qu’il appelait «le monstre», «plutôt qu’à lui-même». «Il en parlait comme si c’était une autre personne ou une autre personnalité et pas lui qui faisait toutes ces choses», dit-elle dans ce témoignage, où elle accuse Johnny Depp de se victimiser.

Elle raconte que l’entourage de Johnny Depp essayait de la convaincre de «rester ou revenir» après ces «épisodes de violence». Elle est restée, dit-elle, dans l’espoir d’aider l’acteur à se défaire de ses addictions aux drogues et à l’alcool.

( ATS/NXP )