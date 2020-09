Brésil – Amazonie: Bolsonaro va répondre aux critiques à l’ONU Comme le veut la tradition, le président brésilien prononcera le premier discours de l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’exprimera sur sa politique environnementale en Amazonie.

«Les pays qui nous critiquent n’ont pas de problème d’incendie parce qu’ils ont déjà brûlé toutes leurs forêts», avait affirmé Bolsonaro vendredi KEYSTONE

Le président brésilien Jair Bolsonaro va utiliser son discours devant l’Assemblée générale annuelle de l’ONU pour répondre aux critiques contre sa politique environnementale en Amazonie, a annoncé lundi son vice-président, Hamilton Mourao.

Le dirigeant d’extrême droite, qui s’exprimera mardi, «va parler de l’Amazonie, montrer ce qu’on fait», a déclaré M. Mourao, qui dirige le Conseil national de l’Amazonie et coordonne notamment des opérations militaires pour combattre les incendies et la déforestation. «Il va montrer nos efforts» même si «ce n’est pas facile et que cela continue malheureusement de se produire», a-t-il admis.

Comme le veut la tradition, Jair Bolsonaro prononcera le premier discours de l’Assemblée générale de l’ONU. Mais cette année, ce sera une vidéo pré-enregistrée, la séance étant en grande partie virtuelle en raison du protocole de sécurité lié a la pandémie de coronavirus. L’an dernier, lors de sa première intervention aux Nations unies, le président brésilien avait prononcé un discours virulent, considérant que les critiques envers sa politique environnementale visaient à menacer la souveraineté du Brésil.

Plus de 70’000 foyers d’incendies, un record

Selon les derniers chiffres officiels, 1358 km2 ont été déboisés en Amazonie le mois dernier, 21% de moins qu’en août 2019. Mais si l’on prend en compte les données recueillies depuis janvier, la baisse est seulement de 5% par rapport à 2019, année de tous les records.

Et pas moins de 71’499 foyers d’incendies ont été enregistrés en Amazonie depuis début 2020, une augmentation de plus de 13% par rapport à la même période en 2019. Ils ont plus que triplé au Pantanal, la plus grande zone humide tropicale de la planète et un sanctuaire de biodiversité.

Lundi, le général Augusto Heleno, ministre du Cabinet de sécurité institutionnelle, a affirmé lors d’une audience à la Cour suprême que des «étrangers sans autorité morale» ont pour objectif et de «faire tomber le gouvernement Bolsonaro». Selon lui, des Brésiliens «s’allient à des étrangers qui n’ont jamais mis les pieds en Amazonie», pour tenter de présenter le pays comme le grand responsable de la déforestation et du réchauffement climatique.

«Ils utilisent de faux arguments, des chiffres manipulés et des accusations infondées pour faire du tort au Brésil. Il faut que ce soit bien clair que l’Amazonie nous appartient», a-t-il conclu. «Les autres pays qui nous critiquent n’ont pas de problème d’incendie parce qu’ils ont déjà brûlé toutes leurs forêts», avait déjà affirmé Bolsonaro vendredi, accusant des puissances étrangères de vouloir porter atteinte à la vigueur du secteur agricole du géant sud-américain.

Pantanal: incendies d’origine humaine Afficher plus Les incendies ont détruit un cinquième, soit environ 30'000 kilomètres carrés, de zone humide des États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, ce qui représente une superficie plus grande qu'Israël. KEYSTONE/EPA Les incendies qui ravagent le Pantanal brésilien, la plus grande zone humide de la planète, qui s’étend aussi au Paraguay et en Bolivie, ont été déclenchés principalement par des humains pratiquant la technique du brûlis, a indiqué lundi un expert à l’agence DPA. L’utilisation du feu pour défricher des terres est une pratique courante dans le Pantanal ainsi que dans la région amazonienne du Brésil, bien qu’elle ait été récemment interdite. Vinicius Silgueiro, de l’ONG environnementale Instituto Centro de Vida, a déclaré que les incendies étaient «étroitement liés aux nouveaux propriétaires agricoles qui développent des pâturages dans la région». Près de 16'000 foyersL’Institut national de recherches spatiales (INPE) a recensé près de 16’000 foyers d'incendie cette année dans le Pantanal, durement frappé par la sécheresse. Le record pour toute une année (12'536 foyers) a déjà été largement battu, en un peu plus de neuf mois. Les incendies ont détruit un cinquième, soit environ 30’000 kilomètres carrés, de zone humide des États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, ce qui représente une superficie plus grande qu'Israël. La région subit sa pire sécheresse en 47 ans et de nombreux cours d’eau sont asséchés. Les incendies sont relativement courants à cette époque de l’année, mais cette fois, ils sont totalement hors de contrôle. Les flammes menacent les animaux vivant dans la région, dont les jaguars et les oiseaux appartenant à des centaines d’espèces.

AFP/NXP