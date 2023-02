Économie – Amazon fait plus de149 milliards de chiffre d’affaires au quatrième trimestre Le géant de la livraison a réalisé un chiffre d’affaires de 149,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, supérieur aux attentes.

D’ici à la fin 2023, les ventes en ligne d’Amazon dans le monde vont croître de 14% à 746,2 milliards de dollars, soit une part de marché mondial de 11,8%. AFP

Amazon a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d’affaires de 149,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, un résultat supérieur à ses prévisions et aux attentes du marché, dans un contexte où l’inflation pèse sur les dépenses des consommateurs.

Mais le géant du commerce en ligne a fait des prévisions prudentes pour le trimestre en cours dans son communiqué de résultats publié jeudi: des revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars, au lieu des 125 milliards escomptés par le consensus d’analystes de Factset. Le groupe américain table en outre sur un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars. Le marché attend 4 milliards pour cet indicateur clef de la rentabilité de la plateforme. À Wall Street, son titre perdait plus de 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

18’000 postes supprimés début janvier

«Nous sommes encouragés par les progrès que nous faisons en termes de réductions des coûts», a déclaré Andy Jassy, le patron d’Amazon, cité dans le communiqué. Le groupe a annoncé début janvier la suppression de plus de 18’000 postes. Il comptait fin septembre 1,54 million d’employés dans le monde, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d’activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d’année.

«À court terme, nous faisons face à une économie incertaine, mais nous restons assez optimistes sur les opportunités sur le long terme», a ajouté Adnry Jassy. AWS, sa branche de cloud (informatique à distance), a aussi déçu avec un chiffre d’affaires de 21,4 milliards, et un bénéfice opérationnel en baisse à 5,2 milliards, signe que le très porteur secteur de l’informatique à distance n’est plus imperméable à la conjoncture économique.

Un coup dur pour Amazon, dont les profits «dépendent de plus en plus d’AWS», souligne Andrew Lipsman, analyste d’Insider Intelligence. Selon ce cabinet, d’ici à la fin 2023, les ventes en ligne d’Amazon dans le monde vont croître de 14% à 746,2 milliards de dollars, soit une part de marché mondial de 11,8%.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.