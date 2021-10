Marine marchande – Amazon et Ikea exigent des cargos sans fioul dès 2040 Neuf multinationales – Ikea, Zara, Univeler ou Michelin – s’engagent à n’utiliser que du fret maritime «zéro carbone» dans moins de vingt ans. Pierre-Alexandre Sallier

Porte-conteneurs dans un port du New Jersey. Une coalition de multinationales en vue promet désormais d’utiliser « uniquement de s s ervices maritimes utilisant des combustibles zéro carbon e » . AFP