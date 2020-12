Canton de Zoug – Amateurs de chalets arnaqués Pensant louer un chalet de vacances à la neige pour les fêtes, un groupe de personne s’est fait berner par des escrocs après le versement d’un loyer mirobolant en avance.

C’est à l’aide de photos de ce genre que les escrocs ont appâté leurs victimes. Schweizerische Kriminalpräventi

Des malfrats ont réussi à soutirer des sommes allant de 5000 à 75’000 euros à des personnes résidant dans le canton de Zoug. Celles-ci, croyant louer en ligne des chalets de vacances à Verbier et Zermatt, ont versé l’argent sur des comptes aux Pays-Bas.

Plusieurs personnes souhaitaient passer les jours des fêtes à la neige et ont loué un chalet en décembre. Le loyer de ces logements de luxe a été payé en avance, a annoncé mardi la police zougoise.

Suite à une demande de réservation, les escrocs sont entrés en contact avec les personnes intéressées. Ils leur ont présenté plusieurs logements, ainsi que des contrats de location fictifs. Après versement du loyer, le contact a été interrompu.

Les logements ont été loués via le site www.hundredchalets.com. Les logements proposés sont bien réels, mais les liens et les annonces sur les réseaux sociaux sont falsifiés. La police recommande de contacter les loueurs par téléphone et de poser des questions sur des informations ne se trouvant pas dans l’annonce publiée.

ATS/NXP