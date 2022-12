Nouvelle adresse – Amagaki, ambiance et saveurs japonaises Gabrielli Rodrigues a ramené du Brésil les goûts de son enfance. Et ce sont ceux d’une cuisine familiale japonaise, adaptée aux palais étrangers. Samuel Golly et Adrien Kuenzy/Large Network

Des affiches originales de films japonais tapissent le mur de l’Amagaki, restaurant familial de cusine japonaise. Irina Popa

L’Amagaki, c’est une ambiance simple, conviviale, beaucoup de bon goût et surtout des saveurs japonaises peu connues des Genevois. Gabrielli Rodrigues, la gérante et propriétaire de la nouvelle adresse, explique: «J’ai vécu jusqu’à mes sept ans au Brésil, le pays qui accueille le plus de Japonais en dehors du Japon. L’Amagaki résulte de cette envie de ramener à Genève les goûts de mon enfance. Une cuisine traditionnelle et familiale du Japon, tout en l’adaptant au palais européen.»

Le projet découle également d’un solide soutien familial et de belles rencontres. Ainsi, c’est la mère de Gabrielli qui œuvre en cuisine, et son compagnon est, entre autres, l’un des responsables d’une large partie de l’identité visuelle du restaurant, dont le choix d’affiches originales ramenées du Japon fait notamment référence à des films ou des musiques célèbres. Les tantes de Gabrielli et plusieurs chefs expérimentés font aussi partie de cette constellation.

Du côté de la carte, les propositions sont alléchantes et invitent au voyage. On dégustera par exemple une queue de bœuf confite au saké et soja, nouilles soba et œuf demi-mollet (28 fr.). Ou encore le Buta no kakuni (26 fr.), une poitrine de porc braisée et fondante avec de la moutarde, «Les Japonais consomment beaucoup de porc. C’est un plat très intéressant au niveau de la cuisson, la viande reste au final tendre en bouche.» En choisissant le Tori no nanbanzuke (24 fr.), on dégustera un poulet frit enrobé dans une sauce vinaigrée Nanban. De leur côté, les végétariens opteront pour le Miso denkaku (22 fr.), soit une aubergine frite nappée de miso doux. Pour le dessert, on ne manquera pas de goûter au cheesecake au sésame noir (13 fr.), ou au tiramisu au matcha (13 fr.).

Restaurant Amagaki, Rue Jean-Violette 14, 1205 Genève. Tél. 022 320 18 60. Du lu au ve, midi et soir, sa soir.

