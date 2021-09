L’éditorial - Alzheimer: oser sortir du cadre

L’évolution de l’alzheimer et autres formes de démence est déroutante. Outre l’aspect médical, cette maladie déjoue régulièrement les modèles traditionnels de l’accompagnement.

Il est donc important de concevoir de nouvelles réponses aux considérables défis qu’elle n’a pas fini d’occasionner. La spécialiste des troubles cognitifs Mikaëla Halvarsson s’y attelle depuis des années, en n’hésitant pas à sortir du cadre. À l’image du fonctionnement de l’établissement médico-social des Charmettes, spécialisé dans l’accueil des personnes atteintes de démence, qu’elle dirige. On s’y sent davantage dans un joyeux village, malgré la gravité de la maladie dont souffrent ses habitants, que dans un traditionnel EMS manquant souvent de vie.

Le mot est jeté. On peut vivre bien avec l’alzheimer. Il faut pour cela un peu d’intelligence et beaucoup d’amour. Pas besoin d’habiter dans un bâtiment dernier cri avec une décoration léchée propre en ordre et de vastes chambres. Les personnes atteintes de démence n’aiment en général pas y rester; la compagnie les rassure, tout comme un brin de désordre. La soif de liberté anime ces patients que le personnel doit parfois suivre plutôt que guider fermement.

C’est sur ce modèle des Charmettes que Mikaëla Halvarsson ose un nouveau pari: ouvrir pour les jeunes patients alzheimer une maison qui réponde mieux à la vitalité de leur âge. Et qui permette de préserver leurs liens familiaux

