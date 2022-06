La Suisse recense aujourd’hui près de 150’000 personnes souffrant de démences, dont la maladie d’Alzheimer. Et avec le vieillissement de la population, la tendance n’est évidemment pas à la baisse. Redoutant même une explosion du nombre de cas, alors qu’il n’existe pour l’heure pas de traitement curatif, les spécialistes de l’accompagnement du grand âge souhaitent que la Suisse se dote d’une véritable stratégie pour soutenir les aînés en perte d’autonomie psychique, mais aussi les professionnels qui les entourent. On en est encore loin. Or, le temps presse…

Abo Les chercheurs veulent prévenir la maladie Genève devient un centre mondial de lutte contre l’Alzheimer Malgré les difficultés de la tâche, il y a de bonnes raisons d’espérer, estime le professeur Giovanni Frisoni. À la tête du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève, ouvert il y a cinq ans, ce grand expert se félicite des progrès en cours.

Il reste du pain sur la planche, mais les choses avancent aussi au niveau social.

Aujourd’hui, grâce à l’aide de l’Association suisse pour la recherche sur l’alzheimer, présidée par Tim Brockmann, le centre prend en charge les personnes atteintes de troubles de la mémoire. Il cherche aussi à prévenir le développement de la maladie d’Alzheimer chez les personnes sans trouble mais à haut risque. Cette nouvelle approche profile Genève en tant que pionnier des cliniques de la mémoire de deuxième génération, après la maîtrise des diagnostics. On ne peut que s’en réjouir alors que quelque 25’000 personnes pourraient être touchées par la maladie en 2050 rien que dans le canton.

Il reste du pain sur la planche, mais les choses avancent aussi au niveau social. On observe nettement moins de préjugés sur l’alzheimer grâce à une meilleure sensibilisation aux troubles du comportement, source d’épuisement et d’incompréhension, qui constituent une difficulté majeure pour tous ceux qui prennent soin des personnes malades.

Laurence Bézaguet Afficher plus

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.