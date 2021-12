Coup dur industriel – Alstom supprime 150 emplois à Villeneuve Le site vaudois du consortium Alstom-Bombardier va réduire son effectif d’un tiers, à la suite de la décision des CFF de donner le mandat de construire 286 trains régionaux à Stadler. Auriane Page

Environ 150 emplois sur 410 seront supprimés. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les CFF ont confié au constructeur thurgovien Stadler la construction de 286 trains régionaux. Ce choix est lourd de conséquences pour le groupe Alstom-Bombardier, selon un article du «Temps»: son site de Villeneuve sera transformé en centre de service et devrait réduire son effectif d’un tiers.

Deux milliards en jeu

Suite à cela, le groupe français a déposé un recours, encore pendant. Deux milliards de francs sont en jeu. Selon nos confrères du «Temps», Alstom estime que certains points d’évaluation du dossier auraient dû être mieux considérés. Le groupe souhaite des explications.

Or, il envisage déjà la suite pour son site à Villeneuve sans ce contrat. En effet, la principale activité de l’usine villeneuvoise repose sur l’assemblage des trains à deux étages commandés par les CFF à Bombardier en 2009 pour une valeur de 1,9 milliard de francs. Sur les 62 compositions de trains à deux étages prévues, déjà 54 ont été livrées. La dernière sera disponible en juillet 2022.

Le site restera ouvert

Selon le patron des CFF, Vincent Ducrot, qui s’est récemment exprimé à ce sujet dans une interview accordée à nos confrères du «Temps», «le saut technologique que nous attendions de ces trains était trop grand».

Malgré cela, Alstom ne fermera pas son site vaudois. Cora Hentrich-Henne, directrice suisse du groupe, a annoncé au personnel ce jeudi après-midi que l’effectif serait réduit d’un tiers au printemps 2022. Environ 150 emplois sur 410 seront supprimés et le potentiel de retraites anticipées étant limité, des licenciements seront inévitables. Les syndicats ont été informés jeudi soir. Un plan social sera négocié, précisent encore nos confrères du «Temps».

«Sauver le maximum d’emplois»

Enfin, le groupe a aussi annoncé aux employés du site de Villeneuve, dont environ 60% sont de nationalité française, qu’un emploi sur d’autres sites français pourra leur être proposé. Les localités telles que Belfort, Villeurbanne, Crespin (Valenciennes) ou Creusot ont notamment été citées, selon l’article du «Temps».

«Nous nous efforcerons de sauver le maximum d’emplois.» Cora Hentrich-Henne, directrice du groupe Alstom pour la Suisse

Le groupe miserait à l’avenir sur des projets de tram et de métro, pour Genève ou encore le futur M3 pour Lausanne.

Sa directrice générale a aussi annoncé au «Temps» vouloir «surtout transformer Villeneuve en un centre de service», et ajoute: «Nous y avons déplacé la fabrication de 38 bogies à écartement variable pour le MOB. Et certains travaux de réparation, de maintenance et d’amélioration des trains à grande vitesse ETR 610 reliant Zurich à Munich seront aussi effectués à Villeneuve. Mais cela ne suffira pas à remplacer la production en série de matériel roulant. C’est pour cela que nous allons faire cette transformation. Nous nous efforcerons de sauver le maximum d’emplois.»

Elle précise aussi: «Grâce à notre stratégie de transformation, Villeneuve va rester. Et je vois un bel avenir pour le site. Bombardier avait déjà investi 30 millions pour le développer. Nous prévoyons des investissements supplémentaires pour accueillir d’autres activités de service. Nous souhaitons aussi rester proches des opérateurs locaux et sommes convaincus qu’il faut conserver une certaine concurrence en Suisse.»

Conseil d’État vaudois solidaire

Les autorités cantonales vaudoises affirment vouloir soutenir les employés licenciés: «Je prends acte de la décision d’Alstom de restructurer ses activités sur son site de Villeneuve et j’affiche ma solidarité envers les travailleuses et travailleurs affectés par cette annonce», témoigne dans l’article du «Temps» la présidente du gouvernement, Nuria Gorrite.

Elle affirme encore que «le Conseil d’État sera très attentif à la procédure de consultation du personnel qui s’ouvre aujourd’hui» et salue la volonté de l’entreprise de ne pas fermer son site vaudois.

Auriane Page est journaliste au sein de la rédaction numérique.

