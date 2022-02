Énergie suisse – Alpiq boucle 2021 sur une sévère perte nette Le chiffre d’affaires de la compagnie d’électricité a doublé l’an dernier mais le groupe accuse une perte nette de 271 millions de francs.

La zone de l’usine Alpiq de Chandoline à Sion. KEYSTONE/Olivier Maire

La compagnie d’électricité Alpiq affiche une perte nette de 271 millions de francs en 2021, après un bénéfice de 110 millions à l’exercice précédent. Ce résultat négatif est dû à des ajustements d’évaluations d’opérations financières de couvertures, pour un montant de 521 millions de francs. L’entreprise ne versera pas de dividende.

Le chiffre d’affaires du groupe a plus que doublé à 7,7 milliards de francs, contre 3,8 milliards un an plus tôt, grâce à la forte hausse des prix, spécialement au deuxième semestre. Quant au résultat d’exploitation Ebitda, il a progressé de 15% à 302 millions, contre 262 millions en 2020.

L’endettement net d’Alpiq s’est creusé pour atteindre 675 millions de francs, après 249 millions à fin 2020. Le taux de fonds propres a reculé à 26,2%, après 51,0%. L’entreprise invoque la forte hausse des prix de l’énergie.

Le chiffre d’affaires d’Alpiq a atteint 7,7 milliards de francs en 2021. KEYSTONE/Olivier Maire

Prix plus élevés

En Suisse, la production a été pénalisée par l’arrêt prolongé de la centrale nucléaire de Leibstadt. Il a fallu donc acheter de l’électricité à l’étranger, à des prix plus élevés. L’interruption a pesé à hauteur de 62 millions sur le résultat consolidé.

Dans son communiqué, Alpiq explique que la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, en Suisse romande, qu’il contrôle à hauteur de 39%, a passé avec succès la phase de tests avant la mise en service. Le parc éolien de Tormoseröd, dans le sud-ouest de la Suède, devrait être pleinement opérationnel fin 2022.

Pour 2022, la compagnie anticipe un effet positif de la hausse des prix sur le résultat. Le résultat d’exploitation Ebitda est attendu à un niveau similaire aux deux dernières années. Quant au résultat net, il est prévu en terrain positif.

ATS

