Variants du Covid-19 – Alpha, Delta ou Bêta, d’où ces noms viennent-ils? Ces mutations, on en parle beaucoup. Mais les nommer n’est pas chose aisée. Caroline Zuercher

S’il est une chose que cette crise du Covid va peut-être nous apprendre, ce sont les lettres grecques. À la base, les mutations de ce virus avaient des noms loin d’être évidents. À l’instar de B.1.1.7, d’abord identifié au Royaume-Uni. Qui peut aussi être appelé 501Y.V1, puisqu’il existe plusieurs systèmes de nomenclature.

Dans le monde scientifique, des numéros et des lettres sont utilisés. Salim Abdool Karim, épidémiologiste et ancien président du comité consultatif du Covid-19 en Afrique du Sud, a par exemple aidé à nommer le premier variant découvert dans son pays: 501Y.V2. Précisons que celui-ci est également appelé B.1.351 ou 20H/501Y.V2.

«Personne n’appellerait son enfant 501Y.V2.» Salim Abdool Karim, épidémiologiste et ancien président du comité consultatif du Covid-19 en Afrique du Sud, cité dans «National Geographic»

Cité dans le journal «National Geographic», ce scientifique explique que la première partie de cette appellation fait référence à la mutation la plus importante du virus. Et le terme V2 signale qu’il s’agit du deuxième variant identifié avec cette mutation, après celui découvert en Grande-Bretagne. Non sans humour, il relève encore: «501Y.V2, c’est vraiment un nom compliqué à prononcer. C’est un nom affreux. Personne n’appellerait son enfant 501Y.V2. »

Dans le public, d’ailleurs, personne ne se souvient de qui est qui. Pour simplifier les choses, on a désigné ces mutations en fonction de leur provenance. Mais cette solution est problématique. De nombreux experts ont également relevé qu’elle était inexacte. Selon le «National Geographic», elle a pu conduire à des décisions comme l’interdiction de voyageurs provenant de certaines régions. Et «Nature» ajoute que cela pourrait décourager des pays à surveiller les nouvelles mutations.

Une autre nomenclature a donc été définie en parallèle des noms scientifiques. Réunis sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ) , des scientifiques ont recommandé en mai de recourir à l’alphabet grec, pour avoir des noms faciles à prononcer et éviter les termes stigmatisants.

B.1.1.7 est devenu Alpha

C’est ainsi que B.1.1.7 est devenu le variant Alpha. Bêta, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, a suivi. On trouve encore Gamma, d’abord découvert au Brésil. Et désormais, Delta (Inde) est celui qui circule le plus en Suisse. Les quatre ont été qualifiés de «variants préoccupants» par l’OMS.

D’autres variants dits «à suivre» (leurs caractéristiques justifient une attention particulière) sont moins connus. Dans cette catégorie, et toujours selon le suivi établi par l’OMS, on découvre Êta, Iota, Kappa et Lambda.

Quant à Epsilon, Zeta et Theta, ils sont devenus des variants «faisant l’objet d’une alerte pour une surveillance renforcée», selon les termes de l’OMS. Ce qui signifie que certains éléments indiquent qu’ils peuvent poser un risque futur, sans qu’on en ait la preuve. Dans cette catégorie, les mutations n’ont pas de dénomination autre que celle scientifique.

Vous vous y perdez? Vous trouverez sur internet la liste complète des sept voyelles et dix-sept consonnes de l’alphabet grec. Ce qui vous fournira une dernière information: il compte vingt-quatre lettres.

