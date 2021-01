Météo – Alpes: danger de coulées de neige, trafic perturbé De fortes chutes de neige dans les Alpes accroissent le risque d’avalanche et perturbent le trafic routier.

Des bus bloqués par la neige à Genève le 12 janvier 2021. AFP

Les chutes de neige et le vent ont fait fortement augmenter le danger d’avalanche dans les Alpes. Il a été qualifié mardi d’élevé (degré 4) entre le Lötschental (VS) et la Surselva (GR) par l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) et l’institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Dans le reste des Alpes et le Jura, le risque est de degré 3.

De fortes chutes de neige étaient annoncées surtout dans le nord et l’est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. De 30 à 50 centimètres de neige fraîche étaient pronostiqués par SLF pour le nord des Alpes, de 20 à 30 centimètres dans le reste de l’arc alpin et le Jura.

D’ici vendredi, les quantités pourraient monter à 120 centimètres dans l’arc alpin, voire davantage par endroits, selon SRF Meteo. Les plus fortes chutes sont attendues pour la nuit de mercredi à jeudi.

Incidents sur les routes

Les précipitations de mardi ont déjà provoqué de nombreux incidents sur les routes et des fermetures de voies. Dès 12 h 00, de fortes chutes de neige se sont abattues sur le canton de Vaud, faisant régner le chaos sur le réseau routier, indique la police cantonale dans un communiqué parvenu en fin de soirée.

De 15 h 00 à 22 h 00, plus de 200 appels sont parvenus à la centrale de la police vaudoise et 55 accidents ont été annoncés, précise-t-elle. Aucun blessé grave n’est toutefois à déplorer. Les conditions de circulation étaient difficiles par endroits mais la situation est revenue à la normale durant la soirée.

Côté alémanique, la police bernoise a enregistré quelque 50 annonces d’accidents entre 12 h 00 et 18 h 00. Au moins six personnes ont été blessées. Entre Bienne (BE) et Delémont (JU), des bouchons ont été constatés sur l’autoroute A16, où les chaînes étaient obligatoires. Le trafic ferroviaire a aussi été touché, en particulier dans le Seeland (BE). Des trains ont notamment été supprimés.

Dans le canton de Lucerne, deux personnes ont été blessées suite à une collision frontale entre deux voitures sur une route enneigée. Une automobiliste a également été légèrement blessée dans le canton de Schaffhouse, après avoir percuté un véhicule venant en sens inverse.

Lignes ferroviaires impactées

La ligne Zurich-Saint-Gall a été interrompue entre Elgg (ZH) et Wil (SG), a indiqué Railinfo. Le trafic ferroviaire entre Weissbad et Wasserauen, en Appenzell Rhodes-Intérieures, a également été perturbé par des vents violents. Sur l’autoroute A2 entre Göschenen (UR) et l’aire de repos de Ripshausen, le trafic poids lourds a été bloqué par la neige, selon le TCS.

Le tunnel du Gothard, lui, a été temporairement fermé dans la soirée en raison d’un problème technique. Selon Viasuisse, la perturbation n’était pas liée à la chute de neige.

ATS