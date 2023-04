Immobilier de luxe – Alors que la fortune des ultrariches recule, le foncier reste une valeur refuge Le monde a connu une baisse de la richesse mondiale en 2022, tandis que la croissance des prix de l’immobilier de prestige reste très soutenue, selon le Wealth Report présenté par Naef Prestige Knight Frank. Le foncier reste plus que jamais une valeur refuge. Viviane Scaramiglia

Le foncier continue de dominer les investissements des personnes fortunées, comme à Dubaï, qui croît de 42%. ZQ LEE/UNSPLASH

C’était un fait établi: le monde comptait de plus en plus de richesses. Malgré la pandémie qui a frappé les économies durant près de deux ans, la fortune des multimillionnaires avait augmenté de 9,3% en 2021, la plus forte croissance depuis 2017.