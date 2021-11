Quand le bal reprend, il faut danser. Alors dansons! Depuis bientôt deux ans que l’on supplie les oracles de nous prédire quand, enfin, la vie «normale» recommencera, il serait malvenu de bouder son plaisir au retour annoncé de Paléo, sorte de mètre étalon sur l’échelle de la «normalité» romande depuis 44 étés que sa population s’y ébroue au mois de juillet.

Après deux éditions blanches, «on aura un festival comme on le connaissait», a tranché hier son directeur, Daniel Rossellat. Retour donc au frisson collectif, au baguenaudage sans masque sur le terrain agrandi, à la ronde des artistes sur scène et des stands sur l’Asse, pour peu que l’on se conforme aux décisions sanitaires en vigueur dans huit mois.

Retour aussi à l’augmentation de cachets gigantesques, rendus contractuellement plus opaques encore par les armées d’avocats derrière les sociétés de management. Retour aux productions géantes et à la valse des transports que les tournées mondiales impliquent. Retour à la masse du public face à l’artiste révéré, après que l’on a tant écrit et entendu sur les profonds changements de paradigme rendus inévitables par la pandémie: d’avantage de «small is beautiful», moins d’effet de masse pour une industrie des loisirs réinventée!

Il faut lire ici un constat général, pas un procès injuste envers Paléo, qui a depuis longtemps pris en considération le paradoxe de son gigantisme tout en l’entretenant par son succès même. Le festival a toujours défendu son aspect «humain» – et c’est bien cette humaine tendance à toujours revenir à la dynamique de l’avant-crise dont il est ici question. En 2008, le krach économique avait moralisé à jamais la finance, promis juré. Treize ans plus tard, les traders ne se sont jamais autant goinfrés. Certains iront même danser à Paléo.

