Encre bleue – Alors, ça mord? Julie

LAURENT GUIRAUD

Les poissons devraient se méfier.

Pour continuer à se la couler douce dans nos cours d’eau, ils ont tout intérêt à ouvrir l’œil et à ne pas se laisser séduire par n’importe quel appât. Ça pourrait leur être fatal: l’ouverture de la pêche en rivière, c’est aujourd’hui!

Autant dire que cette perspective fait plutôt frétiller celles et ceux qui aiment aller taquiner le goujon. Pour rien au monde, ils ne manqueraient ce premier bol d’air au bord de l’eau et les retrouvailles avec les autres mordus de pêche.

Paraît que les Genevois sont nombreux à se procurer le permis annuel juste pour montrer en ce jour d’ouverture qu’ils sont fidèles au poste. Parce que oui, il faut un permis pour stationner, des heures durant, devant des eaux mouvantes, dans l’espoir d’attraper un poisson. Un cadre ou une canne à la main, selon le lieu où ils sont postés.

Sur les bords du Rhône, en milieu urbain, la pêche se fait uniquement au cadre. Une technique typiquement genevoise, comme je m’en suis souvenue en relisant un billet bleu que j’ai écrit l’an dernier, à pareille époque. Dire que je l’avais complètement oublié! C’est grave, docteur?

Je me permets de reprendre l’explication de cette pratique locale et populaire. Le cadre est celui qui entourait autrefois l’ardoise des écoliers et autour duquel on enroule des mètres et des mètres de fil. Ça ne demandait pas un équipement coûteux, et tout le monde pouvait aller attraper sa truite pour se nourrir, en complément de ce qui était cultivé dans les jardins familiaux. Fin de la reprise.

Ce ne sont plus forcément les mêmes impératifs économiques qui poussent aujourd’hui les gens à pêcher en rivière. Plutôt le besoin de prendre du temps pour soi. De se détacher de tout ce qui est alentour pour se concentrer sur ce qui peut se passer sous les flots, à l’autre bout du fil.

Ou de regarder simplement couler l’eau. Et méditer, en tâchant d’oublier l’actualité si pesante. Avant d’être rattrapé par un sonore «Alors, ça mord?»…

