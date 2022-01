Bertrand Reich, Christian Lüscher propose de présenter quatre femmes de droite au Conseil d’État, dont une UDC… Qu’en pensez-vous?

Le citoyen et conseiller national Lüscher peut avoir beaucoup d’idées, mais c’est aux membres du PLR genevois de se déterminer. Une assemblée est prévue en juin et c’est à ce moment que notre stratégie en vue des élections cantonales sera fixée. En attendant, j’observe simplement que sa proposition laisse totalement de côté les Vert’libéraux. D’une manière générale, le débat autour de ces questions serait plus à sa place mené au sein du parti qu’à l’extérieur. Plus que jamais, nous devons être unis.