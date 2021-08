Initiative sympa – Allez, les jeunes, tous au gastro! La Semaine du goût propose des bons aux 16-25 ans pour s’offrir un grand resto à 60 francs, vin compris. David Moginier

Les jeunes peuvent par exemple s’offrir la Table des Suter, à Lucens, chez Pierrick et Jane-Lise Suter. Jean-Paul Guinnard/24 heures-a

Le prix peut parfois être dissuasif pour un jeune qui voudrait s’offrir une grande table. Avec un salaire d’apprenti ou comme étudiant, on a plutôt tendance à privilégier un kebab ou un burger, plus abordable. La Semaine du goût propose depuis plusieurs années des bons jeunes pour répondre à ce problème. En s’inscrivant pour obtenir ce précieux sésame, l’amateur de 16 à 25 ans peut ainsi bénéficier d’un menu gastronomique à quatre plats, accompagné de 4 onces de vin sélectionné, pour 60 francs. Une affaire.

Évidemment, à ce prix-là, cette action part très rapidement. Il est donc important de sauter sur son mobile ou son PC le 15 août, jour d’ouverture des inscriptions, pour obtenir le passe. Celui-ci devra être utilisé pendant la Semaine du goût (16 au 26 septembre) ou aux dates fixées par le restaurateur chez qui on désire aller. Plus d’une cinquantaine de tables jouent le jeu dans toute la Suisse, dont une quinzaine dans le canton de Vaud, berceau de la Semaine du goût, ici avec le soutien de l’Office des vins vaudois et de la SIL.

Belle palette vaudoise

On hésitera donc entre l’Ô33 d’Avenches, la Table de Mary, la Fleur de Sel de Cossonay, le Raisin de Cully, le Victoria de Glion, le Lac du Pont, la Table des Suter de Lucens, l’Abbaye de Montheron, le Château Salavaux, la Veveyse de Saint-Légier, la Tour de Trélex ou la Croix d’Or de Yens. Et les plus rapides pourront s’offrir Denis Martin, à Vevey, l’Ermitage des Ravet, à Vufflens-le-Château, voire l’Hôtel de Ville de Crissier.

Mais on peut aussi choisir d’aller plus loin, de Genève à Zoug ou de Bâle à Crans-Montana.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.