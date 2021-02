Vaccination à Genève – Aller se faire piquer en voiture sera plus facile L’État crée des cases réservées et des aires de dépose-minute près des centres de vaccination. Marc Moulin

Mardi 5 janvier 2021 - La campagne de vaccination a été lancée dans les EMS du canton de Genève, comme ici à l’EMS Résidence Beauregard auprès des personnes âgées. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

Mieux vaut tard que jamais. Alors que la campagne de vaccination anti-Covid s’est élargie à Genève aux groupes à risques de moins de 75 ans et aux soignants œuvrant avec les personnes vulnérables, l’État prend des mesures pour faciliter l’accès motorisé aux centres de vaccination. Encore tous situés sur la Rive gauche – même si on promet l’ouverture de deux sites sur la Rive droite ces prochaines semaines –, ces lieux d’injection seront flanqués dès lundi d’aires de dépose-minute, voire de stationnements réservés aux personnes allant se faire inoculer le précieux sérum. Dans la plupart des cas, ces dernières cases sont destinées en priorité aux personnes à mobilité réduite.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le Département cantonal des infrastructures rappelle que la campagne va s’accélérer dès ce lundi 1er mars: sous réserve que les livraisons promises soient bel et bien effectuées, 2600 doses seront quotidiennement injectées, contre une moyenne de 1350 jusqu’à présent, ce qui «va générer des besoins en mobilité accrus autour des six centres autorisés à procéder aux injections». Il s’agit du Groupe médical d’Onex, du Centre m3 des Eaux-Vives, du Centre médical universitaire à Champel, des cliniques de Carouge, des Grangettes et Générale-Beaulieu. Le Centre m3 devrait ainsi recevoir à lui seul un millier de personnes par jour.

Les disponibilités créées dépendent fortement des capacités offertes par l’environnement immédiat de ces centres. Ainsi, seule une dépose-minute est créée à la clinique Générale-Beaulieu (laquelle dispose toutefois aussi d’un parking souterrain de 224 places), alors qu’à Onex, neuf cases pour personnes à mobilité réduite sont offertes en plus de l’aire d’arrêt. Une signalisation spéciale est mise en place pour mieux s’y retrouver. Un plan des sites est disponible sur ce lien.

Mercredi, Genève recensait 45’709 doses de vaccin de type Pfizer ou Moderna injectées depuis le 28 décembre. On compte depuis lors 92’133 inscriptions à la vaccination, parmi lesquelles 54’638 personnes sont encore en attente d’un rendez-vous.