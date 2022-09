KEYSTONE

À l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement maternel (maintenant), Julie a testé pour vous (incognito) un atelier donné par les HUG sur l’alimentation du nourrisson. Premier constat: pas un homme dans la salle. Étrange. Ne se sentent-ils pas concernés par l’engraissement de leur rejeton? J’ai bien vu à l’entrée une femme demander «J’ai oublié d’inscrire mon conjoint (!). Est-ce qu’il peut quand même venir?» Et le bonhomme de se faire refouler, l’atelier affichant complet.

«Non mais aucun problème, vraiment», a-t-il répété plusieurs fois avant de se sauver, visiblement soulagé. Bref, dans l’auditoire, que des mères. Les unes enceintes, les autres venant d’accoucher. Deux médecins (femmes) expliquent à notre gynécée comment prévenir l’obésité infantile, reconnaître les allergies, ou encore gérer un reflux gastro-œsophagien.

Anecdote surprenante: il vaut mieux craquer pour un soda sucré classique qu’une version «zéro» à l’aspartame. Car ce dernier favoriserait encore plus le diabète en donnant le signal au corps de produire de l’insuline alors qu’il n’y a pas de sucre à digérer… Sinon, dernier rebondissement dans les recommandations alimentaires, on peut donner tous les allergènes (œufs, poissons, gluten, noix) entre 4 et 6 mois. En tout cas selon des spécialistes européens et américains.

Revenons-en à nos hommes: lorsque l’on sait que le succès et la durée de l’allaitement reposent notamment sur le soutien du conjoint, il est dommage de n’en trouver aucun dans ces ateliers. Peut-être que l’hôpital serait bien inspiré de proposer des ateliers «spécial pères» pour attirer ces messieurs lors de la prochaine semaine mondiale de l’allaitement, jusqu’à ce que leur présence y soit aussi naturelle que pour les cours de préparation à la naissance. Chiche?

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

