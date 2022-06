Voile – Alinghi Red Bull Racing survole la Genève-Rolle Le bateau d’Ernesto Bertarelli a mis à peine plus de trois heures pour s’imposer devant Spindrift et Realteam. Les TF35 ont fait le show à une semaine du Bol d’Or. Grégoire Surdez Genève

Alinghi Red Bull Racing s’est imposé en 3 heures et 2 minutes. Jean-Guy Python

Ernesto Bertarelli tient sa première victoire en TF35 sur une classique lémanique. À la barre d’Alinghi Red Bull Racing, il a conclu l’affaire en à peine plus de trois heures (3h02) sur la 57e édition de la Genève-Rolle-Genève. Le challenger de la 37e Coupe de l’America a devancé d’une minute Spindrift de Yann Guichard et de deux minutes 2’46 Realteam de Jérôme Clerc.

Les TF35 n’ont pas laissé planer le moindre doute à une semaine du Bol d’Or Mirabaud. Les foilers ont mis les voiles après une première heure de course au petit trot. Sur le coup de 13h, au large de la Tour Carrée, à Cologny, plus de 200 équipages se sont élancés dans des airs légers. C’est peu après Versoix que les choses sérieuses ont commencé. La première moitié du parcours a été bouclée en 2h12. C’est le D35 Okalys qui a profité de ces conditions pour exploiter sa légèreté au près et passer la marque de Rolle en tête en 2h12.

Une jolie performance pour le tout jeune barreur Arnaud Grange et son équipe. Les jeunes talents n’ont rien pu faire dès lors que le cap a été mis sur Genève. Dans un séchard forcissant, les Tf35 se sont dressés sur leurs foils pour mieux lâcher les chevaux. Filant à plus de 20 nœuds, Alinghi Red Bull Racing, Spindrift et Realteam, les trois équipes au-dessus du lot cette saison, ont joué au chat et à la souris en se rapprochant du jet d’eau.

Montée en puissance

Ernesto Bertarelli, accompagné par Arnaud Psarofaghis, Nicolas Charbonnier, Lucien Cujean, Yves Detrey et Bryan Mettraux, a pris la tête au large de Messery pour ne plus lâcher son os. À une semaine du Bol d’Or, Alinghi Red Bull confirme sa montée en puissance. Légèrement recomposé, dans la perspective de la prochaine Cup, l’équipage répond aux attentes légitimes qu’il suscite.

Il y a fort à parier que la hiérarchie, dans une semaine, devrait une fois encore mettre en avant le même trio que celui qui a dominé la Genève-Rolle. Mais tout dépendra une fois encore des conditions météorologiques et du facteur chance, souvent décisif sur le tour du lac. S’il y a du vent, la concurrence ne pourra rien faire contre les Formule 1 du lac. La descente de Rolle à Genève est venue rappeler la froide réalité technologique: en survolant la surface du Léman, Alinghi Red Bull a mis 50 minutes pour revenir à la case départ. Époustouflant.

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.