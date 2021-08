Voile – Alinghi brille tant et plus au Portugal Avec son GC32, le team d’Ernesto Bertarelli confirme sa science du vol à l’international. Grégoire Surdez

Alinghi était au-dessus de l’eau et de la concurrence à Lagos pour l’acte 2 de la saison des GC32. Sailing Energy

C’est une saison particulière pour Alinghi qui navigue sur deux tableaux et autant de bateaux volants. Sur le lac, et bientôt en Méditerranée, l’équipe conduite par Ernesto Bertarelli étrenne son TF35, la nouvelle «Formule 1» lacustre de référence. Depuis le début de la saison, le bateau rouge, blanc et noir doit donner le meilleur de lui-même pour rester au sommet de la hiérarchie. Il faut dire que les Vaudois de RealTeam mènent la vie très dure au double vainqueur de la Coupe de l’America. Jérôme Clerc et son équipe composée de professionnels du cru et de marins français aguerris pointent même en tête du 1er championnat de TF35 après cinq épreuves (trois GP et les deux classiques lémaniques Genève-Rolle et Bol d’Or Mirabaud) avec 1 point d’avance sur Alinghi.