Sorties cinéma – «Aline», «Cry Macho»: quels films aller voir cette semaine? Valérie Lemercier ou Clint Eastwood? Et d’autres héros encore sur grand écran. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Aline» ou le fan-club de Céline Dion

Le grand Barnum intime de la vie de Céline. Ou est-ce Aline? JEAN MARIE LEROY

On ne peut pas dire que le projet soit commun. Aline, c’est l’histoire d’une jeune Québécoise, quatorzième et dernier enfant du couple Dieu, une famille qui ne jure que par la musique. Pour faire comme les autres, Aline chante depuis toute petite. Lorsqu’il entend la voix d’or de la jeune femme, le célèbre producteur Guy-Claude n’a qu’une envie: la signer et en faire l’une des plus grandes chanteuses du monde. Et il va y arriver.

Le décalque est ici la norme. Aline/Céline, Dion/Dieu, René/Guy-Claude. Valérie Lemercier tisse des parallèles, procède par comparaison mais ne se moque pas. Un peu comme dans son «Palais royal!» en 2005, qui évoquait le quotidien de certaines familles royales européennes. Car celle qui se met à nu, quitte ses zones de confort et s’élance tête baissée dans un public nullement conquis, c’est elle, Valérie Lemercier qui chante, vient sur scène face au public, se rapetisse pour jouer les enfants et se ridiculise devant des producteurs aux yeux écarquillés.

Le film tire sa force justement de son imperméabilité aux moqueries. Il passe par-dessus. Que vous aimiez ou non Céline, vous finirez par aimer Aline, a l’air de dire Valérie. Et comme Aline et Céline ne font qu’une, la boucle est bouclée en un tour de force d’environ deux heures. Le résultat est jouissif et bigarré, avec quelques séquences salutairement féroces.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Aline» Afficher plus Réalisatrice: Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel

Biopic libre (Fra., 126’)

«Cry Macho», le chant du cygne de Clint Eastwood

Le nonagénaire ne veut pas raccrocher mais «Cry Macho» dessert sa légende. © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

Pour l’auteur d’un chef-d’œuvre comme «Gran Torino», c’est clairement le film de trop. Clint Eastwood déçoit, et on ne pensait pas devoir écrire cela un jour. Dans «Cry Macho», il incarne une ancienne star du rodéo qui doit escorter le fils de son ancien patron depuis le Mexique, où il vit avec sa mère alcoolique. Chemin faisant, le road trip est semé d’embûches dont il triomphe.

Alors on le radote. Pour l’auteur de chefs-d’œuvre comme «Gran Torino» ou «Million Dollar Baby», c’est clairement le film de trop. Sauf que Clint Eastwood (91 ans), ne veut pas raccrocher. Derrière et devant la caméra, il s’obstine. Sans se rendre compte d’une direction d’acteurs poussive, d’une réalisation limitée – pas un plan digne d’intérêt, et d’une histoire d’amour totalement improbable. Triste.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Cry Macho» Afficher plus Réalisateur: Clint Eastwood

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam

Road movie (USA, 104’)

«Albatros», le blues de l’homme ordinaire

Jérémie Renier épate par sa force de conviction dans «Albatros». DR

Laurent, commandant de police à Etretat, gère le quotidien pas toujours simple de ses concitoyens avec un bon sens inné. Bien que ce père de famille manque encore d’expérience, le trentenaire témoigne d’une sensibilité attentive, de cette bienveillance naturelle propre à apaiser les éclats. Le réalisateur Xavier Beauvois prend le temps d’exposer la vie de ce flic ordinaire, sa famille, ses collègues, les dossiers à traiter. S’esquisse aussi la réalité de Français moyens qui naufragent désormais face à la tempête économique. Ainsi d’un jeune agriculteur étranglé par les exigences et les quotas européens qui finit par menacer de se suicider. Quand le pire arrive, Laurent est précipité au centre du drame, en devient malgré lui acteur. Et lui aussi coule…

Auteur de chroniques à vif sur la chute et la rédemption des hommes, Beauvois ne transcende pas tout à fait son sujet. Comme s’il avait trouvé la réelle et juste distance et qu’au contraire du «Petit lieutenant» ou «Des dieux et des hommes», il n’osait ou ne désirait pas bouger de ce poste d’observation. Sa chronique en prend un tour documentaire qui ne manque pas d’intérêt, frappe même par sa charge pudique autant que par sa lucide introspection, mais qui pourtant, laisse un sentiment d’inachevé.

À noter, un journal de bord de deux complices sur ce tournage, Dominique Thiéry et Catel Muller, qui racontent avec une empathie touchante les coulisses de cette réalisation en immersion, «Un monde hors champ» (éd. La Table Ronde). Acteurs professionnels, tel le magnifique Jérémie Renier, et amateurs, ont partagé cette aventure, y ajoutant un supplément d’âme bienvenu.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Albatros» Afficher plus Réalisateur: Xavier Beauvois

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille

Drame (Fr., 115’)

«A Good Man», le combat de l’homme enceint

Des comédiens touchants mais peu valorisés dans une mise en scène pourtant ambitieuse. DR / Agora Film

Dans cette chronique audacieuse, le comédien Jonas Ben Ahmed excelle. «A Good man», c’est la belle histoire d’un couple, Aude et Benjamin, qui voudrait avoir un enfant. Mais comme Aude ne peut pas en avoir, c’est Benjamin qui le portera. Car Benjamin est un trans, et physiologiquement, il peut donc être enceint. Ce rôle, Marie-Castille l’avait d’abord proposé à Jonas. Mais intelligemment, il a décliné. Car il ne se sentait pas à la hauteur ni à l’aise pour le tenir. C’est donc Noémie Merlant qui l’interprète.

Jonas, lui, est quand même au casting. Dans un plus petit rôle. Celui de Neil, un caissier qui sympathise avec Benjamin. Un personnage non transgenre, qui plus est, ce qui est au final assez cocasse. «Je n’aurais pas été juste dans le rôle de Benjamin, concède-t-il. Il fallait un comédien ou une comédienne plus professionnelle. Noémie Merlant est bien meilleure que moi, c’est évident.» Pour l’anecdote, Noémie Merlant, qu’on avait applaudie en 2019 dans «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma, est une personne cisgenre. Ce qui a suscité une vague polémique qu’on ne va pas commenter ici.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«A Good Man» Afficher plus Réalisateur: Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Noémie Merlant, Soko

Drame (CH, Fr, 107’)

«Copilot» donne le vertige face au terrorisme

«Copilot» d’Anne Zohra Bechard, avec Canan Kir, comédienne turque saisissante. DR

Que se passerait-il si nous côtoyions un dangereux terroriste sans le savoir? Comment réagirait une jeune femme si elle épousait, sans le réaliser, l’un des futurs pilotes d’un des avions lancés contre les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001? Ces questions n’ont pas de réponse et ce film allemand assez incroyable n’en délivre heureusement aucune.

«Copilot», d’Anne Zohra Berrached, sait allier une science de la narration à une dramaturgie éclatée qui sait ménager du suspense là où il n’est plus censé y en avoir. L’intrigue, fascinante, abat successivement des cartes, nous en dévoilant davantage que ce que sait son héroïne . Le film véhicule un côté implacable dans sa manière de conduire le récit, chaque séquence plongeant dans un abîme vertigineux dans lequel seule la raison nous empêche de chuter. Un grand film.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Copilot» Afficher plus Réalisatrice: Anne Zohra Berrached

Avec Canan Kir, Roger Azar, Darina Al Joundi

Drame (Allemagne, 118’)

«Tre piani», le retour de Nanni Moretti

Si Moretti, acteur et réalisateur, ne sera jamais mauvais dans ses films, l’Italien ne percute plus comme jadis… DR

Sa verve n’est plus ce qu’elle était et on est bien obligé de l’admettre. Même si Nanni Moretti n’est à notre avis pas capable de rater un film, il faut avouer qu’il n’est pourtant pas aussi percutant que d’ordinaire. Dans «Tre piani», œuvre chorale, les habitants d’un immeuble romain sont confrontés à différents drames modifiant leurs existences.

Si l’auteur tente bien de lier les segments, d’éviter un côté film à sketches qui aurait sans doute réduit, voire desservi son propos, il demeure très en deçà des intentions qu’il affiche. Alors oui, forcément, il y a des moments forts, des instants de tension admirables (notamment entre le personnage de père que joue Moretti et son fils délinquant) ou cocasses, des scènes volées lorgnant vers la commedia dell’arte, voire vers Fellini, mais tout cela est par trop inégal.

L’ensemble n’est pas confus mais laborieux, avec une impression de déjà-vu flagrante. «Tre piani» ressemble à ces films mineurs que certains cinéastes signent entre deux plus grands titres. Et c’est peut-être le cas. Peut-être que Moretti a besoin d’un scénario original qui lui permette d’exploser à la figure de la société. Et le connaissant, c’est ce qui risque d’arriver. En attendant, «Tre piani» permet de prendre de ses nouvelles. Rien de plus.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Tre piani» Afficher plus Réalisateur: Nanni Moretti

Avec Alba Rohrwacher, Anna Bonaiuto, Margherita Buy, Nanni Moretti

Chronique (Italie, 119’)

