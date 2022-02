La star de l’équipe de hockey – Alina Müller est une des meilleures joueuses du monde

Le rêve a failli éclater avant même l’envol. Mercredi, l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace a mis le cap sur Pékin sans sa grande star Alina Müller, retenue au pays par un test Covid capricieux. Libérée in extremis, la Zurichoise exilée aux États-Unis a pu sauter dans un autre avion de Swiss Olympic, vendredi soir, en compagnie de Marco Odermatt ou Simon Ammann.

Quelques heures avant d’embarquer, l’attaquante de centre a pris le temps d’évoquer son histoire d’amour avec les Jeux, son formidable parcours, le statut de meilleure joueuse du monde et ses revenus inexistants. À 23 ans, elle s’apprête à disputer ses troisièmes JO. En 2014 à Sotchi, elle devenait la plus jeune médaillée olympique de l’histoire du hockey féminin, inscrivant même le but décisif pour le bronze contre la Suède. Quatre ans plus tard à PyeongChang, où la Suisse avait pris la 5e place, elle terminait meilleure compteuse du tournoi. Lorsqu’on lui demande ce que réserve ce cru 2022, elle sourit, à la fois timide et résolue. Prête à se laisser surprendre.