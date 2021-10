Encre bleue – Alimentation ​​​​​​​générale Julie

Les Colis du Cœur, en juin 2020, avaient distribué de nombreux sacs de nourriture aux Genevois les plus démunis. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Chaque année, cette journée nous revient. Comme une piqûre de rappel qui fait mal aux tripes. Quand elle ne sera plus inscrite au calendrier des grandes causes à défendre, c’est que la faim et la malnutrition auront été éradiquées de cette terre. Mais on est encore loin du compte…

La Journée mondiale de l’alimentation aura donc lieu samedi 16 octobre. Pour sensibiliser le grand public à cette problématique, un stand d’information et diverses animations sont prévus vendredi 15 et samedi 16 octobre dans le hall central de la gare Cornavin.

Au milieu des gens pressés de prendre leur train ou d’aller au boulot, des êtres venus d’horizons différents uniront leurs savoirs et leurs expériences pour parler alimentation. Il ne s’agira pas là de se demander s’il est mieux de manger végane, bio, sans sel ajouté, avec ou sans gluten. Pour beaucoup d’êtres humains, ce genre de réflexion est un luxe. Il sera plutôt question d’alimentation durable et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Seront présents au cœur de Cornavin des représentants de Partage (banque alimentaire genevoise), de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), de l’Ofage (Office fédéral de l’agriculture), de Ma-Terre et de la Ville de Genève.

Des personnalités romandes viendront pimenter la réunion et seront sur le stand de 11 h à midi pour distribuer la soupe, mitonnée par les cuistots de Partage, ou pour discuter sur le thème du jour. Seront notamment de la partie Jean Ziegler, Laurent Deshusses, Alfonso Gomez, ainsi que des joueurs du GSHC et du Servette FC.

Un chiffre encore. En 2020, Partage a redistribué l’équivalent de 2,8 millions de repas par l’intermédiaire d’une cinquantaine d’institutions actives dans le domaine de la précarité. À Genève, donc. Pas à l’autre bout du monde…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.