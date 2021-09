Psychologie – Alimentation et émotions sont intimement liées Le contenu de notre assiette influence l’humeur et la santé mentale, lesquelles, inversement, guident les choix alimentaires. Élisabeth Gordon

Alterner aliments réconfortants et diète pour compenser peut engendrer une frustration qui débouche parfois sur des troubles alimentaires, préviennent les médecins. Letizia Le Fur/Getty Images

On en a tous fait l’expérience: un coup de blues, un gros souci, parfois même une simple contrariété et l’on se jette sur des barres chocolatées, des biscuits ou des chips – à moins qu’au contraire on ait l’appétit coupé. Nos émotions guident souvent nos choix en matière de nourriture et, à l’inverse, certains aliments modifient notre humeur et influencent notre santé mentale.

«Pendant longtemps, chercheurs et médecins ne s’intéressaient qu’aux effets de la prise de nourriture sur le bien-être physique et ignoraient ses conséquences sur les émotions, l’humeur et le mental. Ce n’est maintenant plus le cas, et on assiste même à l’émergence d’une nouvelle discipline, la psychiatrie nutritionnelle», souligne Géraldine Coppin, professeure de psychologie à UniDistance et membre associée au Centre interfacultaire en sciences affectives de l’Université de Genève (UNIGE).