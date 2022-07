Hommage – Alice Pauli, grande dame des arts, s’en est allée Réactions après la disparition de la galeriste lausannoise, décédée vendredi. Cécile Lecoultre

Alice Pauli fêtait son centenaire par une exposition magnifique avec ses artistes stars, Giuseppe Pennone, Pierre Soulages, etc. dans sa galerie du Flon. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Née à Moutier en 1922, Alice Pauli, galeriste et collectionneuse d’une trempe exceptionnelle, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Lausanne, où elle avait ancrée son antre depuis 60 ans. Des personnalités de la scène artistique romande témoignent d’une personnalité hors du commun.

Françoise Jaunin, historienne et critique d’art

«Ce qui m’épatait avec cette grande dame, ce n’était pas tant le flair, mais la ténacité. Dans les années 60 déjà, elle bataillait pour la création d’un centre d’art contemporain à Lausanne, et elle n’a jamais lâché le morceau. Avec le MCBA, elle a pu souffler, mission accomplie. Tiens, l’arbre de bronze de Giuseppe Penone qui trône au nouveau musée, il était d’abord dans son jardin, avec humour, elle se disait orpheline de son «Luce e ombra». Mais beaucoup d’autres oeuvres de sa collection iront au musée. Ce qui m’étonne encore, c’est qu’elle soit partie durant la nuit… elle aurait préféré un final à la Molière, sur scène, dans sa galerie où elle pratiquait d’ailleurs des heures d’ouverture très excentriques. Au-delà, Alice Pauli, ce n’était pas la passionnée d’art qui verbalise sa passion, elle passait son amour en montrant les oeuvres, en poursuivant les artistes parfois durant des années et en leur témoignant une fidélité absolue. «

Fabienne Levy, galeriste à Lausanne

«Si j’ai ouvert ma propre galerie à Lausanne en 2019, c’est bien grâce à l’exemple d’Alice Pauli. Quel courage, dans ses choix d’artistes, dans sa façon de tenir sa maison! Des conseils, elle ne m’a jamais vraiment donnés… sinon celui d’aller de l’avant et de changer de métier si la passion venait à manquer. Vers la fin de sa vie, elle se concentrait sur le côté institutionnel qui allait gratifier l’oeuvre d’une vie, la mettre à l’abri en quelque sorte par ce musée… mais quand elle était venue chez moi, découvrant de tout jeunes talents, je l’ai sentie ravie, toujours saisie par cette curiosité inlassable. Elle avait ce truc en elle… Les artistes consacrés comme Soulages ou Penone, même s’ils étaient passés dans le giron de galeristes plus puissants, lui sont restés fidèles jusqu’au bout.»

Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat en charge de la culture

«Alice Pauli était une personnalité d’exception, dénicheuse de talents, forte et généreuse. Elle a su partager sa passion avec le public, notamment en cherchant à le confronter le plus possibles aux œuvres originales, de

manière à faire connaître les grands noms de l’art contemporain. Par sa démarche et ses multiples donations, Alice Pauli a marqué l’histoire culturelle vaudoise.»

Juri Steiner, Directeur du Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne

«Quelle dame impressionnante c’était! Je l’ai vue comme une légende vivante. Le passé et le présent se fondaient en elle qui habitait sa galerie comme ses souvenirs, avec la fraîcheur de la jeunesse.»

Patrick Gyger, Directeur général de Plateforme 10, Lausanne

«Que dire, sinon la tristesse, la reconnaissance… Alice Pauli a modifié le territoire artistique romand en profondeur mais son aura marquait bien au-delà de ce canton qu’elle soutenait avec une fidélité absolue.»

