Depuis toujours, l’intime captive Alice Ferney. La romancière française explore avec gourmandise les relations entre les sexes, le sentiment amoureux, le désir, le couple, l’envie d’enfant, et scrute sur eux les effets de la modernité. Auteure de «L’intimité», elle était à Genève à l’occasion du Salon du livre pour y présenter ce roman qui vient de paraître chez Actes Sud.

Vous avez participé au Salon du livre, qui s’est déroulé cette année dans des conditions particulières. Comment ça s’est passé?

Extrêmement bien. J’ai trouvé les lecteurs et auditeurs suisses très réactifs, très ouverts. Ils m’ont paru ne pas avoir peur de se confronter aux questions délicates de notre époque. En France, c’est complexe: il y a des gens qui ne veulent pas changer d’idées, donc qui refusent de réfléchir, qui caricaturent les positions alternatives aux leurs. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas croire à la réalité de nouvelles pratiques – différentes formes de relations amoureuses, la question du genre, celle de la parentalité, la gestation pour autrui – et ne se sentent pas concernés, alors qu’ils le sont, puisqu’ils vivent en société. Je sens un effroi qui est paralysant. Il me semble qu’en Suisse il y a moins d’affrontements idéologiques, de fractures binaires entre progressistes et conservateurs, qui figent le débat. À Genève j’ai senti le public prêt à converser.