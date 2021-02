Afrique du Nord – Algérie: émeutes après la condamnation d’un militant Des émeutes ont éclaté dimanche soir dans plusieurs quartiers de Ouargla, dans le Sud algérien, après la condamnation à une lourde peine de prison d’un militant du mouvement de protestation populaire en Algérie, accusé d'«apologie du terrorisme», selon les réseaux sociaux et des médias.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune. AFP

D’après la correspondante du quotidien francophone El Watan à Ouargla, ville du nord du Sahara algérien, des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers et fait brûler des pneus après que le tribunal criminel local a condamné Ameur Guerrache, un blogueur, à sept années de prison ferme.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait des jeunes lancer des pierres en direction de policiers, au milieu de gaz lacrymogène. Des appels au calme ont été lancés sur ces mêmes réseaux et la situation restait tendue en fin de soirée. Dans une autre vidéo également diffusée sur les médias sociaux, la mère d’Ameur Guerrache implore le président algérien Abdelmadjid Tebboune de libérer son fils.

«Condamnation à 7 ans de prison ferme contre Ameur Guerrache», avait auparavant annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) sur sa page Facebook. Selon cette association de soutien, Ameur Guerrache a été condamné pour «apologie du terrorisme», «incitation aux actes terroristes», «atteinte au président de la République» et «incitation à attroupement». Le parquet avait requis 10 ans de prison ferme.

«Des prêches haineux»

Arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Ameur Guerrache, 31 ans, présenté comme un militant et poète, est «l’un des plus grands animateurs du mouvement (de protestation) à Mekhadma depuis plusieurs années», précise le CNLD. Le mouvement Mekhadma tire son nom d’un quartier déshérité de la ville de Ouargla, où en juin dernier des centaines de personnes avaient protesté pacifiquement contre leurs conditions de vie ainsi que leur marginalisation et exclusion du développement local.

Ouargla est la capitale d’une wilaya (préfecture) riche en hydrocarbures, où se trouvent nombre de gisements, dont celui de Hassi Messaoud. Mais c’est aussi une ville où le taux de chômage des jeunes est élevé.

Selon l’agence officielle APS, les services de la police judiciaire avaient retrouvé une vidéo de plus d’une heure dans laquelle Ameur Guerrache publiait en direct sur son compte Facebook «des prêches haineux». «Le mis en cause, qui avait fait circuler également des appels à attroupement et des images d’armes de guerre, a été neutralisé (ndlr: arrêté) à son domicile où ont été découverts une caméra et un téléphone mobile contenant la photo d’un terroriste», ajoute l’APS, sans jamais identifier l’accusé.

Le ministère algérien de la Justice a annoncé récemment qu’un total de 59 détenus d’opinion avaient été libérés après l’annonce d’une grâce accordée par le président Abdelmadjid Tebboune le 18 février. Mais, dans le même temps, les condamnations se poursuivent à un rythme soutenu devant les tribunaux.

Quelque 700 personnes ont été interpellées en Algérie lors des marches du mouvement de protestation populaire du Hirak vendredi avant d’être toutes relâchées, selon des organisations de défense des droits humains.

AFP