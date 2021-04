De la scène aux écrans – Alexandre Kominek, le paradoxe du comédien humoriste Avant de fouler à nouveau une scène, l’acteur genevois a tenté l’expérience de la minisérie dans un court métrage de «6 x confiné.e.s» signé Marina Rollman. Pascal Gavillet

L’humoriste genevois Alexandre Kominek, le jour où il a appris que les théâtres allaient rouvrir. Pierre Albouy

Durant cet entretien, qui a été réalisé le 14 avril, c’est par un texto ou un simple message privé qu’Alexandre Kominek apprend que les spectacles vont reprendre dès la semaine suivante. Quelques minutes plus tôt, il me déclarait que si telle réouverture survenait, il serait fâché. «Parce qu’ils auraient pu tout rouvrir avant. Pourquoi aujourd’hui et pas plus tôt?» Voilà qui définit bien le comédien, un rien paradoxal, constamment entre séduction et provocation, jamais là où on l’attend. Déroutant, en somme.

Effet collatéral de cette annonce, l’humoriste genevois se retrouvera donc ce samedi au sein du plateau Am Squad, aux côtés de Nadim Kayne et Kevin Eyer, dans le cadre du Festival du rire 2021 qui a finalement bien lieu en vrai (tous les spectacles sont malheureusement déjà complets). Le temps lui a-t-il paru long? «Au tout début de ce confinement, il y a un peu plus d’une année, on trouvait ça marrant d’être à la maison. J’ai passé beaucoup de temps à me défoncer, à faire des live Instagram en étant bourré. Il y avait du monde qui regardait. Le Covid m’a apporté moins d’argent mais plus de public. Il y avait une forme de folie, je crois.» Les visionner est impossible, en revanche. C’était des live éphémères qu’il n’a pas enregistrés. «Et cela vaut mieux!»

«Jouer dans des films me tente»

Tout cela ne signifie pas qu’Alexandre Kominek ait chômé. Tournage de capsules vidéo – on peut voir les «Summer Camping» sur YouTube –, chroniques sur Couleur 3 et autres activités ont formé son quotidien. Mieux, il a aussi tourné pendant ce temps dans la mini-série de Canal+, «6 x confiné.e.s», avec quelques stars comme Vincent Cassel, William Lebghil ou Ludivine Sagnier, programme diffusé depuis le 15 mars sur la chaîne. On retrouve l’acteur dans «Gina», court métrage réalisé par Marina Rollman, dans lequel il tient un rôle percutant de gigolo. Une mise à nu, un visage qu’on ne lui connaît guère, et peut-être le début d’une nouvelle carrière. «Même si je connais Marina depuis des années, j’ai passé un casting. Mais j’avoue que jouer dans des films me tente depuis longtemps. Sans restriction de genre. C’est comme dans la vie. J’ai fait des dizaines de petits boulots, toujours en parallèle à mes études. Vendeur, serveur, aide-électricien. J’ai travaillé aux cuisines de l’hôpital, j’ai aussi fait le mec qui arrête des passants dans la rue pour leur faire signer des pétitions, ce genre-là. Et puis le Cours Florent, oui, j’aurais bien aimé y étudier. Mais ils m’ont recalé.»

Ce qui ne l’a pas empêché de conquérir les scènes. Avec un humour plutôt acide qu’il manie à la perfection. «On me dit souvent qu’on se reconnaît dedans. Même si je comprends parfois que cela puisse choquer des personnes. Sur scène, dès les premières minutes, je sais tout de suite si je vais passer ou non une bonne soirée. C’est comme quand on est avec des potes. On peut me trouver grossier, mais je suis très romantique et sentimental. J’adore aller dans l’excès puis retomber sur mes pattes.»

Mis devant le fait accompli

«Dans tous mes personnages, il y a en général une facette de moi. Mais il y a aussi des choses que mes personnages peuvent dire et pas moi.» Alexandre Kominek

Né à Genève en 1989, Alexandre Kominek avoue avoir éprouvé une certaine saturation au terme de ses études au collège. «Ce fut une libération. J’aurais surtout aimé qu’il y ait plus d’histoire de l’art et moins de mathématiques. Et puis je n’étais pas trop discipliné. C’est après que je me suis mis à enchaîner les petits boulots. Mais à ce moment-là, j’étais déjà fasciné par les one man show. Sauf que je ne me sentais pas légitime ni capable de faire cela.» Des amis l’ont alors mis devant le fait accompli en l’inscrivant à une scène ouverte. «J’ai écrit un truc et me suis lancé. Puis il y a eu la rencontre avec le comédien et coach David Valère. Qui m’a donné envie d’en faire un métier. Sans lui, je ne serais pas là aujourd’hui. Sinon, dans tous mes personnages, il y a en général une facette de moi. Mais il y a aussi des choses que mes personnages peuvent dire et pas moi. C’est flagrant quand je joue Carlos, par exemple. J’adore aussi jouer les connards qui cassent les couilles à tout le monde. De manière générale, tous ceux que je joue sont inspirés de vraies gens. Mon spectacle, ce n’est que du story telling. La base d’un humoriste, c’est d’observer le quotidien, l’actu. Je peux ensuite écrire très vite. Puis j’affine au cours des représentations.»

Aujourd’hui, l’humoriste a quelques projets, une hygiène de vie irréprochable, à ce qu’il dit, et un agent à Paris. «Mais on ne va pas se mentir, c’est dur de trouver des concepts. Et je n’arrive pas non plus à me projeter dans le temps. Idéalement, j’aimerais avoir une vie de star», déclare-t-il dans l’un de ces accès d’ironie dont il a le secret. Quand on lui demande ce qui l’énerve, il se fait encore plus catégorique: «Les gens qui se plaignent de tout. Ah! Et par-dessus tout, ceux qui n’aiment pas l’ail. Ils n’ont pas compris que l’ail, c’est la vie.» Pour Alexandre Kominek et les autres humoristes, la vie, aujourd’hui, quitte les salons et l’écran de l’ordinateur pour retrouver les planches. Cela suffit à leur bonheur comme au nôtre.

