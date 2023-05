Tennis – Alexander Zverev en contrôle total à Genève Le champion olympique a parfaitement réussi son entrée dans le Gonet Geneva Open. Il a facilement franchi l’obstacle Chris Eubanks (6-2, 6-3). Mathieu Aeschmann

Alexander Zverev a vécu une entrée en lice sereine au Geneva Open. Bastien Gallay

Alexander Zverev a définitivement évacué sa grosse frustration romaine en réussissant son entrée en lice au Gonet Geneva Open, mardi soir sur le Central des Eaux-Vives. L’Allemand n’a pas eu besoin de forcer son talent pour écarter Christopher Eubanks (75e mondial) en bout de deux sets bien maîtrisés (6-2, 6-3).

«Je suis à 1000 kilomètres des meilleurs», avait-il pesté après sa défaite contre Daniil Medvedev au Foro Italico. Un constat sans doute un peu trop sévère qu’il avait lui-même nuancé lundi à Genève. «Je venais de perdre une troisième fois contre Daniil en deux mois. Et ce n’est pas idéal de donner une interview juste après une défaite. La réalité, c’est que je joue très bien à l’entraînement et que je n’ai perdu, depuis un mois, que contre Alcaraz ou Medvedev. Donc la situation n’est pas si grave.»

Travail achevé en 68 minutes

Une nuance qui aura été largement confirmée par son match de mardi. Face au tennis «all in» de Chris Eubanks, le champion olympique n’a jamais paniqué. Il a touché consciencieusement ses zones au service, a su trouver quelques retours arrondis pour engager l’échange et verrouiller deux breaks dans la première manche. Et lorsque l’Américain créa du jeu pour s’offrir une balle de break (6-2, 1-2), Sasha Zverev l’écarta d’une première balle autoritaire.

Un dernier break au septième jeu du deuxième set scellait le sort de ce deuxième tour sans histoire. Alexander Zverev pouvait boucler sa sortie en 68 minutes. «C’est l’un des meilleurs serveurs du circuit et j’ai réussi à le breaker quatre fois. Donc oui, je suis très satisfait de cette entrée en matière, confiait l’Allemand tout sourire au sortir du court. Les conditions, ce soir, étaient idéales. J’étais concentré et je lui ai très peu donné de fautes. Une bonne soirée de travail.»

En une grosse heure, Sascha Zverev a fait passer un message. Il n’est clairement pas venu à Genève pour un saut de puce alibi en direction de Paris. L’Allemand sera largement favori, jeudi, de son quart de finale contre le vainqueur du match entre Yibing Wu et Marco Cecchinato.

Les favoris répondent présent

Dans les autres matches de la journée, aucun favori n’a flanché. Seul Christopher O’Connell (ATP 85) s’est fait une belle frayeur, poussé dans ses retranchements par le Serbe Nino Serdarusic (ATP 307), mais l’Australien s’est finalement imposé en trois sets, 7-6 (7/5), 6-7 (1/7), 6-1.

Le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 39) s’est lui aussi vu opposer une belle résistance par l’Italien Stefano Travaglia (ATP 282), même si la victoire lui est revenue en deux manches, 7-5, 7-6 (7/3).

L’Américain Jeffrey John Wolf (ATP 49) et le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 86) ont connu moins de difficultés à se défaire du Bolivien Hugo Dellien (ATP 160) et de l’Argentin Guido Pella (ATP 421), respectivement battus 6-4, 6-2 et 6-4, 7-5.

Ruud et Fritz entrent en lice mercredi

La journée de mercredi sera marquée par l’entrée en lice - à l’occasion du 2e tour - des têtes de série No 1 et 2 du tournoi, le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) et l’Américain Taylor Fritz (ATP 9). Le premier a rendez-vous avec Wolf tandis que le deuxième défiera son compatriote Marcos Giron (ATP 74).

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.