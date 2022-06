Tennis – Alexander Zverev a été opéré des ligaments Le joueur allemand, qui s’est blessé en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, a donné de ses nouvelles. Mais il n’a pas (encore) dit quand il serait de retour sur un court.

Alexander Zverev AFP

Alexander Zverev a été opéré des ligaments déchirés de la cheville droite après sa sortie douloureuse des demi-finales de Roland-Garros. Le numéro trois mondial allemand s’est blessé lors du match contre Rafael Nadal la semaine dernière, hurlant de douleur avant d’abandonner.

Le joueur de 25 ans n’a pas dit quand il serait de retour sur le court, mais il devrait manquer Wimbledon, qui commence le 27 juin. L’US Open débute ensuite le 29 août. «Nous avons tous notre propre parcours dans la vie. Cela fait partie du mien», a écrit Zverev à ses 1,8 million d’abonnés sur Instagram mardi soir à côté d’une photo de lui levant le pouce depuis un lit d’hôpital.

«La semaine prochaine, j’atteindrai un sommet en carrière de numéro deux mondial, mais ce matin, j’ai dû subir une intervention chirurgicale. Après un examen plus approfondi en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés», a-t-il expliqué.

«Ma rééducation commence maintenant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais!» Alexander Zverev, après avoir été opéré de

«Pour reprendre la compétition le plus rapidement possible, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix», a-t-il ajouté.

Fort de ses cinq trophées Masters et de deux finales ATP, Zverev attend toujours un premier titre en Grand Chelem. Roland-Garros la semaine dernière était sa cinquième demi-finale majeure. Il a perdu la finale de l’US Open 2020 face à Dominic Thiem, après avoir mené par deux sets à zéro.

AFP

