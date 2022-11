Nouveaux candidats au Conseil d’État, épisode 1 – Alexander Eniline, un Genevois venu du froid Le candidat du Parti du Travail est né à Moscou en 1990. Médiéviste, il aspire à une société plus juste. Marc Bretton

Alexander Eniline, candidat PdT au Conseil d’État, dont le code vestimentaire tranche avec celui de ses camarades de gauche. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Une longue mèche brune tirée à droite, un visage fin, des yeux marron qui évitent un peu le contact, Alexander Eniline, représentant du Parti du Travail (PdT), est l’un des trois candidats d’Ensemble à Gauche au Conseil d’État. C’est aussi une silhouette bien particulière: mince, en costume, cravate mauve et boutons de manchette, l’homme tranche avec le code vestimentaire relax en vogue à gauche. Un détail, ces vêtements? Une stratégie, au contraire: «Il s’agit d’être pris au sérieux et le costume me permet d’entrer dans le rôle du magistrat», explique le candidat.