Interview cinéma – Alex Lutz: «Je ne me sens pas encore rassasié» Avec «Une nuit», l’acteur est à la fois devant et derrière la caméra. Face à Karin Viard. Une histoire de rencontre sans lendemain. Un film tourné dans l’urgence. On en a parlé avec lui. Pascal Gavillet

Alex Lutz dans «Une nuit» sa nouvelle réalisation. DR

En mai, «Une nuit», la nouvelle réalisation du comédien Alex Lutz, clôturait la section officielle mais non compétitive Un certain regard au Festival de Cannes. L’avant-veille, c’est avec une certaine anxiété que l’acteur-réalisateur attendait cet événement. On peut le comprendre. Gros enjeux, un public cannois pas toujours bienveillant, et une plongée dans un bain qui peut largement vous dépasser.